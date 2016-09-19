Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини економіки Новини економіки У Буську завдяки системі Prozzoro за серпень вдалось зекономити 4 380 тисяч гривень Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01



З 1 серпня 2016 року всі державні закупівлі відбуваються через електронну систему Prozzoro. Журналісти Буського порталу вирішили перевірити як у Буському районі дотримуються «прозорих» закупівель. За серпень в Буську було проведено 9 тендерів, за допомогою яких вдалось завдяки електронній системі зекономити 4,38 тис. гривень.

Найбільше закупівель (6) здійснив виконавчий комітет Буської міської ради, 2 закупівлі провів відділ освіти Буської РДА, та одну – відділ культури та туризму Буської РДА.

Виконавчий комітет Буської міської ради у серпні замовив роботи капітального ремонту тротуару в м.Буськ по вул.Львівській (вартість робіт 205 010 грн), поточний ремонт дороги на вулиці Польна у м.Буськ (109 550,18 грн), капітальний ремонт тротуару на Майдані Незалежності 2 черга (97 657 грн), будівництво електропостачання кварталу індивідуальної житлової забудови мікрорайону «Південний» в м.Буськ (вартість 1 484 011,20 грн), поточний ремонт асфальтобетонного покриття на Майдані Незалежності, вул.Петрушевича, вул.Львівська (27 830,40 грн), та поточний ремонт асфальтобетоного покриття вул.Січових Стрільців, вул.Б.Хмельницького, вул.Київська у м.Буськ (30 145,20 грн).

У відділі освіти Буської РДА за місяць закупили вапно негашене 7500 кг (25 000 грн) та мультимедійну апаратуру для записування та відтворювання звуку й зображення (174 000 грн). Відділ культури Буської РДА закупив 4 шт. вікна металопластикові, 4 підвіконники внутрішні, 4 зливи зовнішні (20 000 грн). /Буський меді портал/

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Кількість переглядів - 0 Володимир 2016-09-19 14:13:52

Дивна ефективність!

9 тендерів провели на 2 173 тис.грн.

а зекономили 4,38 тис.грн.

коефіцієнт корисної дії ПРОЗОРРО =0,2%. а де великі економії.... щось тут не так.

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