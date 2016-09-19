Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

З 1 серпня 2016 року всі державні закупівлі відбуваються через електронну систему Prozzoro. Журналісти Буського порталу вирішили перевірити як у Буському районі дотримуються «прозорих» закупівель.
За серпень в Буську було проведено 9 тендерів, за допомогою яких вдалось завдяки електронній системі зекономити 4,38 тис. гривень.
Найбільше закупівель (6) здійснив виконавчий комітет Буської міської ради, 2 закупівлі провів відділ освіти Буської РДА, та одну – відділ культури та туризму Буської РДА.
Виконавчий комітет Буської міської ради у серпні замовив роботи капітального ремонту тротуару в м.Буськ по вул.Львівській (вартість робіт 205 010 грн), поточний ремонт дороги на вулиці Польна у м.Буськ (109 550,18 грн), капітальний ремонт тротуару на Майдані Незалежності 2 черга (97 657 грн), будівництво електропостачання кварталу індивідуальної житлової забудови мікрорайону «Південний» в м.Буськ (вартість 1 484 011,20 грн), поточний ремонт асфальтобетонного покриття на Майдані Незалежності, вул.Петрушевича, вул.Львівська (27 830,40 грн), та поточний ремонт асфальтобетоного покриття вул.Січових Стрільців, вул.Б.Хмельницького, вул.Київська у м.Буськ (30 145,20 грн).
У відділі освіти Буської РДА за місяць закупили вапно негашене 7500 кг (25 000 грн) та мультимедійну апаратуру для записування та відтворювання звуку й зображення (174 000 грн). Відділ культури Буської РДА закупив 4 шт. вікна металопластикові, 4 підвіконники внутрішні, 4 зливи зовнішні (20 000 грн).
/Буський меді портал/