Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





В головному офісі Буської ОДПІ відбувся черговий семінар – практикум з громадськістю щодо реалізації права на податкову знижку. Зокрема, було наголошено, що податкова знижка – це документально підтверджена сума витрат платника податку протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати. Насамперед на податкову знижку мають право громадяни, які не займаються підприємницькою діяльністю. Але якщо підприємець, окрім власної господарської діяльності, ще працює на основному місці роботи, де отримує заробітну плату, то він має право на податкову знижку від цієї зарплати.

Податкова знижка може застосовуватися для відшкодування: витрат на навчання членів сім’ї платника податку першого ступеня спорідненості (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені; витрат на усиновлення дитини; відсотків за іпотечним кредитуванням; витрат на штучне запліднення; витрат на довгострокове страхування життя, а також благодійних внесків неприбутковим організаціям.

Крім того, податківці нагадали порядок заповнення декларації для отримання знижки, які документи повинні бути представлені для її розрахунку та зауважили, що скористатись таким правом за минулий рік можна до 31 грудня 2016 року.

Cектор організації роботи Буської ОДПІ