Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

У Буську відбувається громадське слухання чи замилювання очей мешканцям?

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Як стало відомо в ці хвилини у Буську в актовому залі Буської РДА тривають так звані громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Чому так звані?

Бо, про них не повідомили журналістів нашого видання, а саме головне: ніде не було оголошення про громадські слухання, аби кожен, хто має можливість прийти та почути від місцевих перевізників та влади про підвищення вартості проїзду.

Нагадаємо, 11 січня у Львівській ОДА відбулася нарада голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки із перевізниками Львівщини. Її учасники обговорили питання врегулювання тарифів на перевезення пасажирів на автомобільному транспорті загального користування у Львівській області.
Олег Синютка, зокрема, зазначив, що перш ніж змінювати існуючий тариф, необхідно провести громадські слухання в усіх районах області. Слід зазначити, що у Львівській ОДА вже затвердили графік громадських слухань щодо вартості пасажирських перевезень у кожному районі області. Вони розпочинаються сьогодні й триватимуть упродовж трьох днів. Також на нараді наголошено на тому, що будь-яка зміна тарифу може бути лише обгрунтованою і зрозумілою для мешканців. 
  Складається враження, що все вирішено і без громадських слухань. Навіщо весь цей фарс, панове?


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