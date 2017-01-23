Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





За кількістю залучених інвестицій аграрний сектор займає провідне місце серед галузей економіки Буського району. Зокрема, у 2016 у АПК регіону залучено майже 1 млн доларів та 600 тисяч євро. Про це під час свого звіту перед громадою сьогодні, 16 січня, розповів голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз.

Інвестиційні кошти спрямовувались на придбання техніки та технологічного обладнання, будівництво об’єктів виробничої інфраструктури, тощо.

Так, за словами голови РДА у минулому році розпочались роботи із добудови нового тепличного відділення ТзОВ “Галіція Грінері” площею 4000 кв.м. Сума залучених інвестицій склала 600 тис євро.

Також у 2016 році у с. Новосілки Буського району на підприємстві "Грін Гарден" введено в експлуатацію фруктосховище на 2000 тонн. Сума іноземних інвестицій – 1 млн доларів.

Окрім того, у розвиток ТзОВ ”Агросетон”, яке займатиметься вирощуванням малини, минулого року інвестовано ще 800 тис грн.