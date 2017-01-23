Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи

[2017-01-23 14:01:46] Злий А коли ти, руда гнидо, ...

[2017-01-09 17:40:37] коля ЗА****И!!!!!! ...

[2017-01-09 17:37:13] Доктор Синяк Что это??! ...

[2016-11-18 21:37:56] Анатолій Чомусь ветеранів-аграріїв в Буському районі ...

[2016-11-14 16:29:31] Степан 2 Комунальники мали працювати у посиленому ...

Огляд
Зарплату педагогам потрібно підвищувати одночасно усім, а не вибірково, - Михайло Цимбалюк
Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі, які ведуть спеціальні дисципліни, викладачі профтехучилищ таку надбавку отримають лише з 1 вересня.
Торік в агропромисловий комплекс Буського району залучили рекордну суму інвестицій
За кількістю залучених інвестицій аграрний сектор займає провідне місце серед галузей економіки Буського району. Зокрема, у 2016 у АПК регіону залучено майже 1 млн доларів та 600 тисяч євро. Про це під час свого звіту перед громадою сьогодні, 16 січня, розповів голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини економіки
Новини економіки

Торік в агропромисловий комплекс Буського району залучили рекордну суму інвестицій

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

За кількістю залучених інвестицій аграрний сектор займає провідне місце серед галузей економіки Буського району. Зокрема, у 2016 у АПК регіону залучено майже 1 млн доларів та 600 тисяч євро. Про це під час свого звіту перед громадою сьогодні, 16 січня, розповів голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз.

Інвестиційні кошти спрямовувались на придбання техніки та технологічного обладнання, будівництво об’єктів виробничої інфраструктури, тощо.
Так, за словами голови РДА у минулому році розпочались роботи із добудови нового тепличного відділення ТзОВ “Галіція Грінері” площею 4000 кв.м. Сума залучених інвестицій склала 600 тис євро.
Також у 2016 році у с. Новосілки Буського району на підприємстві "Грін Гарден" введено в експлуатацію фруктосховище на 2000 тонн. Сума іноземних інвестицій – 1 млн доларів.
Окрім того, у розвиток ТзОВ ”Агросетон”, яке займатиметься вирощуванням малини, минулого року інвестовано ще 800 тис грн.


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини економіки

Кількість переглядів - 51


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  