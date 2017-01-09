Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

В РДА відбулося засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

19    січня в райдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення, яке провів голова РДА Петро Мороз. Серед питань порядку денного: підведення підсумків діяльності робочої групи за 2016 рік та затвердження плану заходів щодо детінізації виплати заробітної плати та легалізації найманої робочої сили у 2017 році.

Звертаючись до учасників засідання, голова Петро Мороз акцентував увагу учасників робочої групи на підвищенні соціальних стандартів, зокрема підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня поточного року. «У зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII з 01 січня 2017 року розмір мінімальної заробітної плати становить 3200 гривень. Зважаючи на це, на¬гальним постало питання інформування роботодавців та населення району про зміни в законодавстві, а також про відповідальність за його недотримання. На жаль, сьогодні виплата не¬легальної заробітної плати все більше набуває харак¬теру соціального явища, ос¬лаблює соціальний захист працівників, зменшує над¬ходження до бюджетів та державних соціальних фо¬ндів, тому легалізація за¬робітної плати, ліквідація прихованої зайнятості на сьогодні є од¬ним з найбільш пріоритетних напрямків роботи державних органів Бущини», - зазначив Петро Мороз.

Під час засідання також слово мав директор Буського ЦЗ Степан Миляновський, який ознайомив присутніх з інформаційними матеріалами про зміни в законодавстві про оплату праці для роботодавців та населення, а начальник відділу економічного розвитку, інфраструктури і молодіжної політики РДА Леся Корецька поширила інформаційні листівки, розроблені відділом економіки.

За результатами обговорень комісією вирішено: 

Провести в районі масштабну інформаційну кампанію серед роботодавців та населення про зміни в законодавстві про оплату праці. А саме :
1)    розмістити на інформаційних сайтах усіх установ інформаційних стендів із роз’ясненням умов трудового законодавства;
2)    розмістити інформацію щодо необхідності виплати заробітної плати на рівні не нижче мінімальної, відповідальності за порушення умов трудового законодавства в районному часописі «Воля народу», а також на Буському радіо; 
3)    Надіслати роз’яснення про зміни в трудовому законодавстві на електронні адреси роботодавців; 
4)    Розробити друковані інформаційні матеріали відповідного змісту для розповсюдження серед суб’єктів господарювання та населення; 
5)    Організувати зустріч з роботодавцями з письмовим підтвердженням про інформування їх зі змінами в трудовому законодавстві;
6)    Залучити сільські ради та ДП «Укрпошта» до розповсюдження друкованих інформаційних матеріалів серед населення та суб’єктів господарювання.


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