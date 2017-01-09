Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини економіки

До уваги відповідальних працівників за архівування документів

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Управління Пенсійного фонду України в Буському районі Львівської області, повідомляє: 07.12.2016 на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, в порядку здійснення контрольної функції було розглянуто питання про практику застосування та стан виконання Закону України від 29 березня 2016 року № 1043- VIII «Про внесення зміни до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії. За результатами розгляду порушеного питання рішенням Комітету схвалені відповідні Рекомендації.

Згідно статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами, або в разі, якщо страховий стаж становить починаючи з 1 липня 2000 р становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000р незалежно від перерв. Отже, усі довідки про заробітну плату, які надаються громадянам для призначення (перерахунку) пенсій мають підтверджуватись первинними документами. 
Враховуючи вищенаведене, повідомляємо, що у випадку ліквідації, банкрутства, реорганізації підприємств, установ, організацій, працівникам відповідальним за архівування документів, необхідно дотримуватись вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі до архівних установ.

 


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