Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини Буська » Життєві історії
Життєві історії

Голова ОДА та Генконсул Республіки Польща засудили акт вандалізму у Гуті Пеняцькій

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

У віторок, 10 січня, голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка зустрівся з Генеральним консулом Республіки Польща у Львові Вєславом Мазуром. Під час зустрічі сторони засудили акт вандалізму, який трапився в Гуті Пеняцькій (Бродівський район), де вандалами було зруйновано меморіал жертвам цивільного населення під час Другої світової війни.

Олег Синютка засудив акт вандалізму, назвавши його провокацією, яку здійснили для погіршення українсько-польських відносин особи, що підіграють російській агресії та висловив запевнення, що правоохоронні органи докладуть всіх зусиль, щоб розслідувати акт вандалізму та виявити зловмисників. 
Зараз на місці працює оперативно-слідча група. Окрім того, у Гуту Пеняцьку спільно виїхали представники Генерального консульства та Львівської ОДА.


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