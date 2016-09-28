Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Представники Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму Секретаріату Уповноваженого з прав людини спільно з громадськими моніторами Олегом Григор’євим та Мариною Гоменюк відвідали заклади, що надають паліативну допомогу у Львівській області. В рамках моніторингового візиту без попередження було відвідано паліативне відділення Олеської районної лікарні (Буський район) і хоспісне відділення з наданням паліативної допомоги Старосамбірської центральної районної лікарні.

У відділенні при Олеській районній лікарні правозахисники побачили жахливі умови перебування: старенькі подекуди лежали на старих ковдрах без простирадл. В однієї жінки усе тіло було покрите червоними плямами, які лущилися і свербіли, а сама жінка лежала на клейонці. У медичній картці хворої не було жодних записів про огляд жінки лікарем, а медичний персонал відділення не зміг дати пояснень щодо діагнозу і допомоги, яка їй надається. Більше того, записи у медичній документації пацієнтів датовані майже на місяць наперед. Саме приміщення теж в поганих умовах, тому представниками було запропоновано використовувати хороші миючі засоби, які можна замовити на сайті http://atk-ua.com/. Тут великий вибір першокласних технічних миючих і дезінфікуючих засобів, інгібіторів корозії, реагентів для пилозаглушення та інше. Обрану Вами продукцію буде доставлено в будь який куточок України, і Ви отримаєте індивідуальний підхід від спеціалістів цієї компанії.

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Медичні картки у паліативних відділеннях ведуться формально, вони неінформативні, адже поновлюються кожного місяця (щомісяця пацієнтів виписують додому та знову приймають).

Моніторингова група дійшла висновку, що у зазначених закладах відсутнє розуміння персоналом основних функцій паліативного відділення. У регіоні необхідно підвищувати доступність кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги онко- та хронічним хворим на останній стадії захворювання у термінальній стадії, натомість зазначені відділення продовжують надавати послуги пацієнтам переважно із хронічними соматичними захворюваннями, які перебувають у відділеннях тривалий час.

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, паліативна допомога – це підхід, що покращує якість життя пацієнтів та членів їхніх сімей у ситуації, пов’язаній із хворобою, що загрожує життю пацієнта, через попередження та послаблення його страждань шляхом лікування болю і полегшення інших фізичних, психосоціальних та духовних проблем.

Заклади, які відвідала моніторингова група, швидше були невеликими будинками для проживання осіб із інвалідністю та літніх людей, аніж закладами, що надають паліативну допомогу.

За результатами візитів готуються акти реагування Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, які буде направлено до Міністерства охорони здоров’я України та Львівської обласної державної адміністрації.