Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





У п’ятницю, 23 вересня, у місті Городку у приміщенні ТзОВ "Бадер Україна" голова Львівської ОДА Олег Синютка провів виїзну нараду за участі директорів підприємств легкої промисловості та керівників закладів профтехосвіти. На заході обговорили питання співпраці навчальних закладів, роботодавців і замовників щодо підготовки робітничих кадрів, зокрема швачок та розкрійників, для потреб економіки регіону. Також було представлено багато фірм та організацій які пропонували свою продукцію, ділились навиками роботи, заохочували до співпраці однією з таких компаній була сантехнические люки купить, котра дуже докладно розповіла про свою діяльність та продукцію чим викликала велике зацікавлення у присутніх.

"Україна сьогодні потребує кваліфікованих робітників легкої промисловості. Тому наше завдання – максимально приблизити систему профтехосвіти до потреб ринку праці та поліпшити взаємозв’язок із ним, - зазначив Олег Синютка. - Дуже важливою є підтримка робітничих кадрів та недопущення відтоку професіоналів за кордон".

Керівник області також зазначив, що постійна увага до проблем професійно-технічної освіти сприяє об’єднанню зусиль і створенню належних умов для якісної підготовки робітничих кадрів.

У засіданні також взяли участь директор департаменту освіти та науки ЛОДА Любомира Мандзій та директор департаменту економічної політики Роман Филипів.

"Дуже важливо, щоб підприємства контактували із профільними навчальними закладами, які коригуватимуть свої навчальні програми відповідно до потреб роботодавців, а випускники мали можливість проходити виробничу практику із подальшим працевлаштуванням. Тоді буде зворотна зацікавленість і продуктивна співпраця", - зазначила Любомира Мандзій.

За словами голови ЛОДА, одними із серйозних проблем галузі є мотивація до професійної праці, відношення суспільства до робітничої професії та її авторитет у державі. "Профтефосвіта в Україні, і на Львівщині зокрема, потребує промоції", - зазначив Олег Синютка.

За результатами обговорення прийняли рішення продовжувати роботу із укладання двосторонніх та багатосторонніх договорів між закладами профтехосвіти і підприємствами-замовниками робітничих кадрів. Також домовились забезпечувати організацію виробничого навчання і практики з оплатою учнівської праці.

Окрім того, стимулювати діяльність роботодавців запропонували методом впровадження сучасних виробничих технологій у навчально-виробничий процес. Також стимулом повинно стати залучення інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток та оновлення матеріально-технічної бази закладів профтехосвіти.