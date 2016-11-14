Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Що б там не казали, а робота в органах місцевого самоврядування ніколи не була спокійною, розміреною, передбачуваною. Що не день, то кличуть обов'язки до якихось важливих справ. У цій круговерті трудових буднів мало не загубилася одна дата: рік на посаді селищного голови Красного Миколи Чучмана. Про перші результати роботи, актуальні питання та подальші плани, - ми розпитали у нашому інтерв’ю.

- Миколо Ігоровичу, розпочнемо нашу розмову з того, що минулого року, 6 листопада, Ви офіційно приступили до своїх обов’язків голови селищної ради. Які були Ваші перші кроки на посаді селищного голови?

- Першими кроками були кадрові: склад селищної ради та місцевого комунального підприємства, включно з керівником, були частково оновлені. Ми прийняли деякі нові програми здійснення одноразових грошових виплат воякам російсько-української війни та на лікування мешканцям Красного. Із самого початку було проведено чимало зустрічей із людьми, щоби визначити пріоритетні проблеми, які доведеться вирішувати в першу чергу.

- Ви – господар селища, тому часто до Вас звертаються люди зі своїми проблемами. З якими найчастіше?

- Проблеми, з якими звертаються мешканці Красного, переважно стосуються питань благоустрою. Мешканці просять провести освітлення на їхніх вулицях, облаштувати тротуар, здійснити профілювання дороги чи асфальтувати їхню вулицю. Часом звертаються люди з особистих питань, через непорозуміння у родині чи із сусідами.

- На відміну від свого попередника, Ви часто організовуєте зустрічі з мешканцями селища. Що за рік було зроблено для покращення вуличного освітлення, реконструкції електромереж, благоустрою у селищі?

- Ще під час виборчої кампанії я обіцяв людям, що бачитимуть мене не лише у кабінеті, але й у себе на вулицях. Стараюся цю обіцянку виконувати і майже щодня буваю в різних закутках селища. Практикуємо зустрічі з людьми на кварталах чи вулицях, переважно у після робочий час або на вихідних. Такі зустрічі є досить корисними і для мене, і для людей, адже вони є запорукою відкритості та довіри. Двічі звітував перед мешканцями у Народному домі за виконану роботу, а також проводив консультації з громадою із деяких важливих питань.

На жаль, більшість вулиць у Красному зовсім неосвітлені, тому питанню освітлення було приділено чимало уваги. За цей рік було освітлено парк по вул. Грушевського та навколо площі Т.Шевченка, де відбуваються наші віча та різноманітні громадські заходи. Буквально на днях «засвітиться» парк в районі залізниці. Триває капітальний ремонт на декількох вулицях, що є центральними в певних кварталах (наприклад, Бічна Залізнична, Стуса, Пилипа Орлика). Ми також здійснили на багатьох вулицях заміну старих ліхтарів на нові економні ліхтарі, які, до речі, забезпечують набагато краще освітлення. А також було відремонтовано деяку техніку і матеріали для цього були куплені у http://prokoleso.ua/tires/catalog/marshal. У питанні освітлення роботи проводяться за принципом «від центральних вулиць до менших». Однак роботи у цій сфері залишається ще дуже багато.

Окрім цього, маємо також проблему із недостатньою напругою у деяких районах селища, тому спільно з керівництвом РЕМу заплановано встановлення додаткових трансформаторів (зокрема в районі вул. Проектна та вул. Зелена).

За цей рік нам вдалося запустити послугу цивілізованого вивозу сміття за досить символічну оплату. Щомісяця все більше і більше людей замовляє вивіз сміття із своїх домівок. Проведено багато толок з мешканцями для ліквідації стихійних сміттєзвалищ та вирізки чагарників.

Цього року було розпочато роботи по облаштуванню брукованих тротуарів у центральних місцях Красного: по вул. Золочівська, Залізнична, Грушевського (два об’єкти в процесі будівництва), Ів. Франка – Проектна. Облаштовано дві нові автобусні зупинки, та ще дві будуть встановлені цього місяця.

Нашим найбільшим будівельним об’єктом цього року є роботи з реконструкції будівлі Народного дому під дитячий садок «Малюк», що у селищі цукровиків. Цей об’єкт фінансується спільно з місцевого, обласного та державного бюджетів. Якщо обіцяні обласні та державні кошти ми отримаємо вчасно, то наступного року відкриємо нову будівлю дитсадку.

- Як Ви ставитесь до роз­початого в районі процесу децентралізації. Чи доціль­ним є прогнозоване об’єднання громад?

- На тих умовах, на яких нам «добровільно» нав’язують процес децентралізації, об’єднання громад є недоцільним та некорисним. Під гучні гасла про «щасливе майбуття» об’єднаних громад керівництво країни намагається перекласти на місцеві «плечі» вирішення багатьох питань у галузі освіти, медицини чи культури, які вже давно недостатньо фінансуються державою. Об’єднана громада буде змушена фінансувати ці галузі зі своїх локальних бюджетів, тобто про розвиток благоустрою наших населених пунктів годі буде й говорити. Окрім цього, доведеться закривати заклади та скорочувати працівників, бо не буде ресурсів на їх утримання. Іншим словами, відбудеться децентралізація проблем, а розвитку як такого не буде. Звичайно, сьогоднішня система є далеко не ідеальна, але це не означає, що треба кидатися з одних крайнощів в інші.

Про доцільність об’єднання громад можна буде говорити лише тоді, коли в нашій країні буде більш справедливий розподіл національного багатства на користь місцевих громад, тобто коли більше коштів у вигляді податків осідатиме на місцях. Але поки що про це мова не йде зовсім.

- Яка на сьогодні ситуація з Генпланом селища? На Вашу думку, чому його досі не погоджують у райдержадміністрації?

- Із самого початку (ще у 2014 році) генплан селища приймався поспіхом та непрозоро. Звичайно, що поспіх завжди супроводжується помилками. Однак мені й досі незрозуміло, чому теперішня адміністрація понад півроку затягувала з подачею переліку невідповідностей, які, на їхню, думку, необхідно виправити. Мова йде про погодження змін меж селища. Як на мене, цей процес просто штучно затягувався з невідомих мені причин. Зараз фахівці, які працювали над розробкою генплану, подали його на розгляд незалежної експертизи щодо об’єктивності претензій зі сторони адміністрації. Сподіваюсь, вже найближчим часом ця епопея буде закінчена і зміни меж будуть погоджені. Багато мешканців Красного на це чекають.

- За рік роботи, як оцінюєте депутатський склад селищної ради, чи є у Вас із ними протиріччя?

- У теперішньому депутатському корпусі є багато нових молодих, енергійних та ініціативних людей. Інколи на сесіях деякі питання обговорюються досить бурхливо, однак в більшості випадків депутати підтримують ініціативи селищної ради. Протиріч у нас немає. Працюємо ж усі на Красне.

- На території Красного проживають люди похилого віку, інваліди, учасники Другої світової війни. Яка увага приділяється цим людям?

- Багатьом людям похилого віку часто бракує коштів на ліки чи лікування. Ми ж вирішили не стояти осторонь цієї проблеми та заклали фонд фінансової допомоги нашим мешканцям, які мають проблеми із здоров’ям. Звичайно ж, величезних сум виплачувати не можемо, бо людей звертається багато, але все таки допомагаємо в міру своїх можливостей та в залежності від серйозності захворювань.

Тут хотів би також особливо подякувати об’єднанню українок «Яворина» та його голові Ірині Сех, які регулярно завозять до Красного та безкоштовно передають нашим хворим різноманітні речі особистої гігієни, інвалідні крісла чи ліжка, ліки та інше приладдя.

- І на завершення, які плани розвитку селища на 2017 рік? Що планується зробити для покращення життя красненців?

- Планів на 2017 рік у нас багато, і всі вони пов’язані із продовженням робіт, розпочатих цього року: освітлення, тротуари, дороги, поступове каналізування вулиць, облаштування дитячих та спортивних майданчиків, місць відпочинку, тощо.

Розмовляв Роман МАТВІЮК