Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





2 грудня голова райдержадміністрації Петро Мороз провів нараду з питань забезпечення життєдіяльності Буського району в зимовий період.

Серед учасників наради були: голова районної ради Богдаг Глова, його заступник Роман Фурда, Буський міський голова Ростислав Сліпець, Красненський селищний голова Микола Чучман, Олеський селищний голова Анатолій Триндюк, керівники комунальних служб, управління будинками, водоканалізаційного господарства, дорожніх служб, відділення Нацполіції, РЕМу, управління газового господарства, структурних підрозділів РДА, у віданні яких питання ЖКГ і цивільного захисту.

Розглядалися та обговорювалися питання наявної та допоміжної снігоочищувальної техніки, її технічний стан, забезпечення паливно-мастильними матеріалами, запчастинами, посипною сумішшю, сіллю, ін.

Як зазначив голова РДА Петро Мороз, керівники усіх служб повинні контролювати стан та бути готовими до швидкого реагування на аварійні ситуації в мережах, погіршення погодних умов, до значних опадів у вигляді снігу, ожеледі на шляхах, за необхідності залучати до розчищення доріг техніку сільськогосподарських і промислових підприємств району, не допускати перебоїв у забезпеченні населення електроенергією, газом, транспортним зв’язком.

Довідково. Напередодні наради, 29-30 листопада, було проведено виїзд та аналіз стану готовності служб, наявної техніки у комунальних підприємствах.

Результати обстеження з фотофіксацією надано керівництву району.