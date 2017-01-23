Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі, які ведуть спеціальні дисципліни, викладачі профтехучилищ таку надбавку отримають лише з 1 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

«Таке рішення Кабінету Міністрів України є несправедливим щодо інших вчителів. Таким чином влада робить чергову помилку, адже обмежує українських освітян у фінансовій підтримці», - наголошує очільник «Батьківщини» Львівщини.

Михайло Цимбалюк пропонує якомога швидше підвищити оклади для усіх вчителів, а органам місцевого самоврядування вже почати розробляти механізм дофінансування освітньої галузі.

«Нинішній владі потрібно добре запам’ятати слова Отто фон Бісмарка про те, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі та парафіяльні священики. Й недофінансовувати освітянську галузь в умовах російської агресії на Сході України є неприпустимим», - підсумував Михайло Цимбалюк.