Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Зарплату педагогам потрібно підвищувати одночасно усім, а не вибірково, - Михайло Цимбалюк
Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі, які ведуть спеціальні дисципліни, викладачі профтехучилищ таку надбавку отримають лише з 1 вересня.
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Наші інтервю

Зарплату педагогам потрібно підвищувати одночасно усім, а не вибірково, - Михайло Цимбалюк

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Керівник Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина» Михайло Цимбалюк на своїй сторінці у Фейсбуці нагадав, що згідно з рішенням уряду, з 1 січня цього року українським вчителям вдвічі підвищили заробітну плату. Проте, ті викладачі, які ведуть спеціальні дисципліни, викладачі профтехучилищ таку надбавку отримають лише з 1 вересня. 

Про це повідомляє прес-служба Львівської обласної партійної організації ВО «Батьківщина».

«Таке рішення Кабінету Міністрів України є несправедливим щодо інших вчителів. Таким чином влада робить чергову помилку, адже обмежує українських освітян у фінансовій підтримці», - наголошує очільник «Батьківщини» Львівщини.

Михайло Цимбалюк пропонує якомога швидше підвищити оклади для усіх вчителів, а органам місцевого самоврядування вже почати розробляти механізм дофінансування освітньої галузі. 

«Нинішній владі потрібно добре запам’ятати слова Отто фон Бісмарка про те, що війни виграють не генерали, а шкільні вчителі та парафіяльні священики. Й недофінансовувати освітянську галузь в умовах російської агресії на Сході України є неприпустимим», - підсумував Михайло Цимбалюк.

 


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