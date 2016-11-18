Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Людина зупиняється в готелі для того, щоб там переночувати. А значить, постіль є одним з основних елементів готельного сервісу. Про ліжку в цілому можна говорити багато і докладно, але я хотів би почати з постільної білизни.
Бузецькі артисти цими вихідними побували з концертами у Польщі
Мистецька делегація Бущини на чолі з першим заступником голови РДА Олегом Ільківим цими вихідними відвідала Гміну Балтув у Республіці Польща.


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Історія нашого краю

Бузецькі артисти цими вихідними побували з концертами у Польщі

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Мистецька делегація Бущини на чолі з першим заступником голови РДА Олегом Ільківим цими вихідними відвідала Гміну Балтув у Республіці Польща. Група артистів, до складу якої входили Народний вокально-інструментальний ансамбль «Зорецвіт» Буського районного Народного дому, соліст Народного вокального колективу «Кво вадіс» Віктор Хом’якевич і ведуча концертної програми - начальник відділу культури та туризму Буської РДА Людмила Ціхоцька, запропонували польським друзям патріотичні пісні, вірші, розповіли про свій рідний край, його традиції і перспективи входження у Євросоюз. Особливе захоплення та шквал оплесків викликав спів чудової надбужанської співачки Стефанії Панкевич.

У знак поваги та добросусідських відносин Олег Ільків подарував війту Гміни Балтув Анджею Яблонському образ Святої родини, вишитий бущанками, та світлинні альбоми «Буська земля» старості повіту в Островцю Збігневу Дуді та секретарю уряду гміни в Балтові Агнешці Копаті.
Як зазначив перший заступник голови РДА, такого роду мистецькі заходи дають можливість мати тісні зв’язки з українцями, які компактно проживають на території Польщі, закладають підґрунтя для продуктивної співпраці поміж органами влади наших сусідніх держав – України та Польщі.

Після трьох концертів та пізнавальних екскурсій у «Парк Юрського періоду», «Село Святого Миколая», «Замок Сніжної королеви», бущани мали приємне спілкування з українськими родинами, які багато літ мешкають у Балтові.
На завершення відвідали храм для спільної молитви.

Довідково. Поїздка делегації в Польщу відбулася в рамках реалізації обласної «Програми розвитку та популяризації української мови та культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном на 2016 рік».

 


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