Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





29 листопада відбулася зустріч голови райдержадміністрації Петра Мороза з мешканцями с. Мармузовичі Андріївської сільської ради. В актовій залі місцевої школи зібралися на зустріч з керівником району кілька десятків найактивніших мешканців населеного пункту, аби поспілкуватися з посадовцем, розповісти про свої проблеми, спільно з сільським головою Михайлом Романівим накреслити першочергові кроки для їх вирішення.

Протягом півторагодинного спілкування люди почули від керівника району роз’яснення та відповіді на численні свої запитання: щодо фінансового стану та резервів наповнення бюджету Андріївської сільської ради, стану та проведення ремонту доріг в районі, реалізації мікропроектів розвитку, тощо.

Одне з ключових питань зустрічі – взаємовідносини людей з орендарями землі. Сільчани незадоволені тим, що одне з основних господарств, що орендує землю, не виявляє бажання зустрічатися з пайовиками для обговорення та вирішення земельних питань, незаконно використовує паї померлих, платить, на їх думку, досить низький відсоток за оренду людських ділянок, тому назріла потреба у перегляді раніше укладених угод.

«Єдине багатство, яким володіє громада, – це є земля, - сказав Петро Мороз. – Обирайте того землекористувача, який платить максимально. Це право людей і їх можливість отримати більше грошей від оренди своїх земельних паїв, найкращі для себе умови».

Надалі люди скаржилися керівнику району на руйнування доріг, які ті зазнають від великотонажного транспорту, який використовують агрофірми для перевезення сільськогосподарської продукції, на необхідність ремонту дороги до села, дехто висловлював своє незадоволення графіком руху автобусів, які зранку довозять пасажирів до електрички.

Як зазначив Петро Мороз, в найближчих планах РДА проведення капітального ремонту дорожнього покриття до села, тому просив громаду зачекати деякий час, адже одночасно відремонтувати усі дороги в районі є неможливо.

Щодо будь-яких питань, пов’язаних з перевезеннями пасажирів, якості обслуговування, дотримання графіків перевізниками, голова райдержадміністрації запропонував невідкладно повідомляти в райдержадміністрацію, чи йому особисто для реагування.

Також Петро Мороз закликав громаду брати активну участь у реалізації мікропроектів розвитку, зокрема має надію, що буде продовжено співпрацю з Українським Фондом Соціальних Інвестицій (УФСІ), який успішно реалізував низку проектів з реконструкції об’єктів соціальної сфери, в тому числі і в с.Мармузовичі.

На порядку денному селян досі залишається болюче питання перейменування Верховною Радою у травні цього року населеного пункту з с.Андріївка в с.Мармузовичі. Громада й надалі прагне повернути собі стару назву, про що було ухвалено рішення на сході села та направлено відповідні документи на розгляд обласної ради.

На завершення зустрічі присутні попросили голову району вивчити питання, пов'язане з закриттям у селі відділення Ощадбанку, що викликає масу незручностей для людей, і повідомити про результати розгляду голову сільської ради М.Романіва.