Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





З початком нового, 2017 року, відновилися зустрічі керівництва райдержадміністрації з громадами Бущини. Їх мета - вивчення проблем безпосередньо на місцях, напрацювання шляхів їх вирішення спільно з місцевою владою та людьми, обговорення планів розвитку населених пунктів на найближчу перспективу.

Першою цього року стала зустріч голови РДА Петра Мороза з громадою Тур’янської сільської ради в актовій залі місцевої загальноосвітньої школи.

За час зустрічі, на яку прибуло близько 70 осіб, очільник району розповів про виконану роботу органами влади за попередній 2016 рік, про пріоритетні напрямки, на яких було зосереджено найбільшу увагу: ремонт доріг, залучення інвестицій у промисловість і сільське господарство, наповнення бюджету, соціальний захист громадян, стан освіти, культури та медицини, зайнятість населення, детінізація працівників і їх заробітних плат на підприємствах, підтримка учасників АТО та членів їх сімей, залучення громадян на контрактну службу в Збройні Сили України, тощо.

Йшлося й про перспективи на 2017 рік, основні завдання, які мають намір реалізувати органи влади Бущини спільно з територіальним громадами в бюджетній сфері, промисловості, сільському господарстві, галузі ЖКГ. Важливим є й те, що з 1 січня усі працюючі громадяни отримуватимуть заробітну плату не меншу 3200 гривень. Це - один з значимих кроків держави, які здійснюються по підвищенню соціальних стандартів для громадян.

Продовжив виступ Петра Мороза Тур’янський сільський голова Євген Красіцький, який поінформував учасників зустрічі про свою діяльність на посаді у минулому році та про плани на поточний рік.

Серед актуальних питань, які турбують жителів Тур’янської сільської ради:

- відновлення призупиненої роботи народного дому в с.Тур’є та проведення його реконструкції;

- ремонт окремих ділянок доріг як на території населених пунктів сільської ради, так і за їх межами.

На завершення зустрічі Петро Мороз закликав громаду більш активно долучатися до участі в різноманітних мікропроектах, бо як показав досвід останніх років, за невеликого співфінансування громади і залучення коштів з вітчизняних і іноземних джерел, є хороша нагода відновити соціальні об’єкти, провести ремонти доріг, влаштувати освітлення населених пунктів, побудувати сільські водогони, вирішити безліч інших важливих питань для наших людей.