Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Відомий місцевий краєзнавець Михайло Зозуля у свій 60-річний ювілей презентував нову книгу «Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах». На захід завітали працівники владних структур, освіти, культури, журналісти та члени Товариства «Бужани».

Голова Буської райради Богдан Глова вітаючи ювіляра побажав йому міцного здоров'я, довголіття, мирної долі та цікавих майбутніх досліджень. Від Буської районної ради та Буської державної адміністрації він вручив Михайлу Зозулі подяку, за високі моральні якості, громадянську позицію, популяризацію історії рідного краю та з нагоди 60-річного ювілею. Осінні квіти ювіляру від імені колективу працівників культури подарувала директор Буської ЦБС Оксана Стецик.

«Надзвичайно велика і цінна праця зроблена над книгою. Можна з впевненістю сказати, що вся історія Буська зібрана в одній книжці», - відзначила у розповіді про книгу Оксана Стецик.

Книга «Історія Буська в документах, матеріалах і спогадах» – це наукове видання, видане Товариством «Бужани» та надрукована у кількох екземплярах у львівському видавництві «Сполом».

Це вже не перша книга Михайла Зозулі. У 2011 році вийшла книга «Історія Буська в дослідженні польських авторів». У 2014 році – фотобуклет «Древній Буськ – Галицька Венеція». А цьогоріч вже відбулась презентація його книги у співавторстві з Романом Бучком «Яблунівка крізь віки».

Михайло Зозуля чимало своїх історичних досліджень, перекладів з польської та уривків з власних книг друкував у районних часописах «Воля народу» і «Вісті краю».

Як розповідає Михайло Зозуля, у новій книзі зібрано матеріали, спогади, документи історії Буська від часу його заснування – до середини 1950-х років. Зібрано і опрацьовано історичні документи, розвідки, спогади, публікації з різних джерел, а також статті з археологічних досліджень. Сама книга ілюстрована великою кількістю світлин та копією різних документів. У книзі – 45 статей і 12 додатків. Тут є матеріали про наших давніх дослідників історії краю – Антонія Шнайдера, Бенедикта Лощанського, Броніслава Фалінського, Мечиславу Троян-Кшинову, Григорія Мигаля та сучасних істориків краю – це члени Товариства «Бужани»: Петро Довгань, Зіновій Павлик, Тарас Дишкант, Іван Ціхоцький та багато інших. У додатках книги розміщені карти різних часів Буська, починаючи від стародавніх до радянських часів.

Присутні на презентації члени Товариства «Бужани», краєзнавець Ярослав Стецишин, освітянка Богдана Сорочинська, редактор районного часопису "Воля народу" Микола Іванців вітаючи ювіляра зі святом, подякували йому за цінне видання, наукову роботу, яка доводить, що саме пізнання, а не вивчення потрібне всім верствам населення від дитячого до зрілого віку.

Варто відзначити, що нова книга Михайла Зозулі ще не вийшла повним тиражем, оскільки потребує фінансових ресурсів. Наразі Буська міська рада висловила зацікавленість книгою і можливо сприятиме у видавництві тиражу. Також є надія на допомогу від інших спонсорів, які зголосяться допомогти коштами для видання книги. Наразі попередньо книгу можна замовити у приміщенні районної бібліотеки.

На завершення усі присутні висловили сподівання, що після напружених пошуків і досліджень, можливо у світ вийде ще одна книга автора.

Роман МАТВІЮК, фото автора

/Буський медіа портал/