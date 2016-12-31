Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина викликала у представників шведської громади міста Львова.

У середу, 4 січня, о 12 годині в приміщенні Буської ЦРБ ім.І.Котляревського відбудеться презентація автобіографічної книги останньої володарки Буського палацу Бадені Аліци (Алкаркатрон) Габсбург (Alice Habsburg) під назвою «Prinsessa och partisan».

Про Буський період (1916-1939 рр.) у житті шведської дворянки, описаний у цій книзі, бущанам розповість її співвітчизниця Sonia Engstrom, яка є співробітницею Шведського інституту у Львові.

Відомо, що в 1911 році шведська шляхтянка Аліція Анкаркроне вийшла заміж за Людвіга Бадені. У 1911-1915 роках подружжя часто бувало в нашому місті. У 1912 у них народився Казимир Станіслав Бадені. У жовтні 2016 року світлина з малим Казимиром верхи на леві жителькою Кракова Елою Шлюфік-Щесною з колекції документів з історії міста та палацу Бадені була передана Буській центральній районній бібліотеці імені Івана Котляревського.

У 1916 році Людвіг помер, Аліція вдруге вийшла заміж за Карла Габсбурга. Казимир перейшов у духовний сан. Остання володарка палацу на схилі літ у 1972 році написала автобіографічну книгу «Prinsessa och partisan».

Запрошуємо бущан відвідати захід. Вхід вільний.

Богдан Литвин, керівник Інтернет-центру

Буської районної бібіліотеки