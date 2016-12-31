Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені
Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина викликала у представників шведської громади міста Львова.
Як вибрати стаціонарний медіаплеєр?
Медіаплеєр — це, по суті, такий простенький комп'ютер, заточений під відтворення відео. Велика частина медіаплеєрів всеїдні — програють відео будь-якого формату. Здавалося б, бери симпатичніше і дешевше, але різниця, як завжди, в деталях.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Історія нашого краю
Історія нашого краю

У Буську відбудеться презентація книги про життя останньої володарки палацу Бадені

Нравится
Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Схоже на те, що насичена крутими поворотами і несподіванками, сюжетна лінія захопливої історії палацу Бадені матиме не менш цікаве продовження у новому 2017 році. Принаймні, стало відомо, що певний інтерес ця центральна міська архітектурна перлина викликала у представників шведської громади міста Львова.

  У середу, 4 січня, о 12 годині в приміщенні Буської ЦРБ ім.І.Котляревського відбудеться презентація автобіографічної книги останньої володарки Буського палацу Бадені Аліци (Алкаркатрон) Габсбург (Alice Habsburg) під назвою «Prinsessa och partisan».

   Про Буський період (1916-1939 рр.) у житті шведської дворянки, описаний у цій книзі, бущанам розповість її співвітчизниця Sonia Engstrom, яка є співробітницею Шведського інституту у Львові.
   Відомо, що в 1911 році шведська шляхтянка Аліція Анкаркроне вийшла заміж за Людвіга Бадені. У 1911-1915 роках подружжя часто бувало в нашому місті. У 1912 у них народився Казимир Станіслав Бадені. У жовтні 2016 року світлина з малим Казимиром верхи на леві жителькою Кракова Елою Шлюфік-Щесною з колекції документів з історії міста та палацу Бадені була передана Буській центральній районній бібліотеці імені Івана Котляревського.
 У 1916 році Людвіг помер, Аліція вдруге вийшла заміж за Карла Габсбурга. Казимир перейшов у духовний сан. Остання володарка палацу на схилі літ у 1972 році написала автобіографічну книгу «Prinsessa och partisan».
   Запрошуємо бущан відвідати захід. Вхід вільний.
Богдан Литвин, керівник Інтернет-центру 
Буської районної бібіліотеки

  


Версія для друку
Інші публікації розділу Історія нашого краю

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  