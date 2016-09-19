Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Відповідно до Закону України від 28.01.2016 №955-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» та ст.. 212 Закону України «Про культуру» наказом начальника відділу культури та туризму Буської райдержадміністрації №35 від 26 вересня 2016 року оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора Буської централізованої бібліотечної системи, а http://audit-invest.com.ua/consulting надасть допомогу у оформленні документів та допоможе у вирішенні багатьох бухгалтерських та юридичних питань.

Умови конкурсу. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:

- заява про участь в конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія, що містить прізвище, імя та по-батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

- копія документа, що посвідчує особу;

- копія документа про вищу освіту;

- два рекомендаційні листи довільної форми;

- мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.

Вимоги до кандидатів. Керівником державного чи комунального закладу культури може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше 3-ох років, володіє державною мовою та здатна своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Порядок проведення конкурсу. Конкурс проводиться у два етапи. Перше засідання конкурсної комісії проводиться в термін до 10 днів після закінчення строку приймання документів. На ньому відбувається розгляд документів, поданих кандидатами на посаду керівника закладу культури, згідно кваліфікаційних вимог. Про результати роботи комісії буде повідомлено всіх кандидатів на посаду. Ті, хто пройшов перший етап конкурсу, повинні підготувати проекти програм розвитку закладу культури на 1 і 5 років.

Друге засідання конкурсної комісії, на якому відбувається співбесіда із кандидатами та заслуховування публічних презентацій проектів програми розвитку закладу культури на 1 і 5 років, буде проведено до 18.11.2016 р.

Документи для участі в конкурсі необхідно надіслати на поштову та електронну адреси відділу культури та туризму Буської райдержадміністрації упродовж 30 календарних днів з дня опублікування оголошення.

Поштова адреса: 80500, м. Буськ, вул.. Грушевського, 5

Електронна адреса: busk_vkt@ukr.net

Контактний телефон: 0326421457

Місячна заробітна плата директора становить 4035,00 грн.

Довідка. Буська централізована бібліотечна система складається з Буської центральної районної бібліотеки ім.. І. Котляревського, Буської районної бібліотеки для дітей та 45 сільських бібліотек.

Матеріально-технічна база Буської ЦБС знаходиться в приміщенні районного Народного дому, приміщення в задовільному технічному стані.

Бюджет Буської централізованої бібліотечної системи у 2015 році становив 2 921 900 грн, використано - 2 921 900 грн. (в т.ч. на оплату праці 2 881 000 грн.).