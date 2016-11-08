Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Сьогодні населенні пункти Буського району нагадують постапокаліптичний кінофільм, на вулицях сіл, міста ніде ступити ногами, машини та тротуари ховаються у снігах. Бущина опинилася в епіцентрі снігової бурі, дороги та тротуари засипало снігом, поламані гілки на деревах та перестає ходити громадський транспорт. У районі випала місячна норма снігу.


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Конкурси

На Львівщині стартує реєстрація мікропроектів на 2017 рік

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

10 листопада під час наради голови ЛОДА Олега Синютки та першого заступника голови ЛОР Парасковії Дворянин з керівниками райдержадміністрацій та очільниками місцевих рад області розглянули питання "Про проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2017 рік". Одним з напрямів мікропроектів є заклади охорони здоров’я - котрий націлений на придбання обладнання, здійснення капітального ремонту приміщень. Потрібно сприяти цьому і пропонувати свою допомогу, бо все це може позначитись на нашому здоров'ї. Щоб підтримати своє здоров’я, а також навчитись лікуватись в домашніх умовах ви знайдете тут.

Нагадаємо, 25 жовтня депутати Львівської обласної ради затвердили в новій редакції Програму проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2016-2020 роки.

За словами начальника відділу з питань реалізації проектів місцевого розвитку, міжнародної технічної допомоги та зовнішньоекономічних зв'язків облради Івана Собка, нова редакція Програми передбачає подання заявок на участь у конкурсі виключно в електронному вигляді, заповнення відповідної реєстраційної картки, роботу груп експертів за напрямками, до заявки пооб`єктно додаватимуться документи, що будуть підтверджувати забезпечення співфінасування з різних джерел.

Окрім того, розроблено новий порядок оскарження конкурсантами результатів конкурсу та інші новації.
"Конкурс мікропроектів на 2017 рік має свої пріоритетні напрямки: освітня галузь, заклади охорони здоров’я, народні доми, вуличне освітлення, - розповів Іван Собко. - У цих межах планується здійснити капітальні ремонти, запровадити заходи з енергозбереження, придбати обладнання та інвентар тощо".

Слід зазначити, що гранична вартість мікропроекту – 2017 становитиме 400 тис грн, а гранична сума субвенції з обласного бюджету – 200 тис грн. Приміром, цього року – 300 тис грн і 100 тис грн відповідно.
Реєстрація мікропроектів на 2017 рік триватиме упродовж грудня на сайті http://www.registration.oblrada.lviv.ua/.
До кінця квітня наступного року буде затверджений перелік переможців, який передадуть на фінансування.
Нагадаємо, у Львівській області цьогоріч реалізується рекордна на теренах України кількість мікропроектів (до 300 тис грн) регіонального розвитку – 691 на суму 54 млн грн. Так, станом на сьогодні на 507 з них – роботи завершили і профінансували, на інших – роботи тривають.
Олег Синютка дав доручення головам райдержадміністрацій допомогти головам місцевих рад, у разі їх звернення, допомогти в оформленні необхідної документації.


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