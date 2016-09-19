Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





На розсуд мешканців Львова, представників органів влади області, фахівців галузі культури Буський район запропонував зі сцени філармонії виступи кращих вокальних та танцювальних колективів, хорів, окремих виконавців різних тематичних напрямків. Тут звучали народні та сучасні пісні патріотичної та жартівливої тематики, ліричні та маршові мелодії, танцівники дарували запальні танці, чаруючи глядачів яскравими костюмами та своєю майстерністю. У фойє на початку та протягом заходу працювала виставка народних промислів, виробів, зроблених руками талановитих умільців. Всі учасники були нагороджені цінними призами які запропонувала, яка і надалі пообіцяла співрацювати з організаторами подібних заходів.

Привітала усіх бущан і поділилася своїми позитивними враженнями від виступів керівник апарату Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська, відзначила високу майстерність колективів і виконавців, їх невичерпний потенціал.

Водночас голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз подякував Львівській ОДА та її керівництву за надану можливість показати свої досягнення в галузі культури на обласній сцені. «Ми вдячні Львівській обласній державній адміністрації, департаменту з питань культури, релігій та національностей, обласному центру народної творчості за можливість показати обличчя бущанської культури на цій сцені», - зазначив Петро Мороз. «Недаремно кажуть: «Без культури – немає нації!». Ми маємо ким і чим пишатися, наша культура має глибоке національне коріння, яке сягає часів Нестора Літописця, який увіковічив бущан у "Повісті минулих літ», – підсумував голова РДА.

Слова захоплення та подяки за чудове дійство звучали також на адресу митців Бущини від голови Буської районної ради Богдана Глови, який поділився своїми позитивними враженнями від виступів, вчергове переконався у талановитості бущан, закликав зберігати надбання та надалі розвивати українську культуру.

Вели захід Любов Огороднік та Павло Теодоровський, а подарували свято глядачам: Зразкова хореографічна студія «Арніка» (кер. Андрій Діяк), Зразковий ансамбль народного танцю «НОВІ ЗІРКИ» (кер. Мар’яна Зеленська), солістка Народного дому села Побужани Олеся Середа, чоловічий вокальний ансамбль «Освітяни» Буського районного народного дому (кер. Іван Закревський), заслужений артист України Ігор Богдан, аматорський хореографічний колектив «ПЛЕЯДА» Народного дому селища Красне (кер. Мар’яна Козак), Народний ансамбль пісні та музики «Перевесло» Олеського Народного дому (кер.Євген Гнатюк), Народний ансамбль пісні та музики «Зорецвіт» Буського районного Народного дому (кер. Олександр Рускан), дівочий вокальний гурт «Надбужанки» Буського районного Народного дому (кер. Ірина Лаврін), Народний ансамбль пісні та музики «Андріївські музики» Народного дому с. Андріївка (кер. Христина Ясниська), Народний вокальний ансамбль «Любисток» Народного дому с.Утішків (кер.Ольга Бекар), солістка Буського районного Народного дому Уляна Петришин, хореографічний колектив «Енерджі» Красненського Народного дому (кер. Ірина Сторонянська), солістка Марія Майба (НД с. Куткір), камерний оркестр Буської дитячої музичної школи (кер. Ольга Керкало), Народний духовий оркестр «Буг» Буського РНД (кер. Михайло Ковальчук), солістка Стефанія Панкевич, зведений хор Народної хорової капели «Освітяни» (кер. Іван Закревський) та Народного хорового колективу працівників культури (кер. Марія Іванів).