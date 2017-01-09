Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Конкурси Конкурси Щодо міжнародної будівельної виставки в Державі Катар “Project Qatar-2017” Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. у м. Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки “Project Qatar-2017” (www.projectqatar.com).

В рамках “Project Qatar-2017” традиційно проходить також Міжнародна виставка “Qatar StoneTech”, на якій будуть представлені виробники та постачальники будівельного каменю, граніту, мармуру, кераміки, а також Міжнародна виставка продукції важкого машинобудування “Heavy Max”, в якій беруть участь провідні світові виробники важкого устаткування, транспортних засобів, машин та кранів для потреб великих будівельних проектів.

Під час згаданої виставки може бути створено національний український павільйон за участі зацікавлених вітчизняних будівельних та інших профільних компаній. Контактні дані організатора виставки: компанії “IFP Group”: P.O.Box: 55576 Beirut, Lebanon, Phone:+961(5) 959111 Ext.114, Fax:+961(5) 959888, email: Vanessa.AbouJaoudeh@ifpexpo.com, website: www.ifpgroup.net. Просимо повідомити зацікавлені підприємства та організації району (міста) щодо участі у виставці.

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