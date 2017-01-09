Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Огляд
Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня
Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.
Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень
Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено зміни щодо встановлення граничної суми розрахунків готівкою.


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Новини Буська » Конкурси
Конкурси

Щодо міжнародної будівельної виставки в Державі Катар “Project Qatar-2017”

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

За інформацією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у період з 8 до 11 травня 2017 р. у м. Доха, Держава Катар, заплановано проведення міжнародної будівельної виставки “Project Qatar-2017” (www.projectqatar.com).
В рамках “Project Qatar-2017” традиційно проходить також Міжнародна виставка “Qatar StoneTech”, на якій будуть представлені виробники та постачальники будівельного каменю, граніту, мармуру, кераміки, а також Міжнародна виставка продукції важкого машинобудування “Heavy Max”, в якій беруть участь провідні світові виробники важкого устаткування, транспортних засобів, машин та кранів для потреб великих будівельних проектів.
Під час згаданої виставки може бути створено національний український павільйон за участі зацікавлених вітчизняних будівельних та інших профільних компаній.

Контактні дані організатора виставки: компанії “IFP Group”: P.O.Box: 55576 Beirut, Lebanon, Phone:+961(5) 959111 Ext.114, Fax:+961(5) 959888, email: Vanessa.AbouJaoudeh@ifpexpo.com, website: www.ifpgroup.net.

Просимо повідомити зацікавлені підприємства та організації району (міста) щодо участі у виставці.


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