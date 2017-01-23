Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у патріотичній акції “Міст єдності”.
Протягом дня учні буських навчальних закладів, керівний склад РДА на чолі з головою Петром Морозом, а також голова райради Богдан Глова, прикрасили міст через річку Західний Буг в центрі Буська синьо-жовтою символікою: стрічками, повітряними кульками, витинанками. А ще розгорнули велике синьо-жовте знамено та співали Державний Гімн України біля пам’ятника Незалежності.