Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Кожен житель нашої країни з настанням холодів намагається створити в своєму будинку тепло і атмосферу комфорту і затишку. З таким завданням чудово справляються опалювальні прилади. Одним з видів такого пристрою є радіатори.
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Короткий огляд подій

Бущина приєдналася до патріотичної акції «Міст єдності»

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у патріотичній акції “Міст єдності”.

Протягом дня учні буських навчальних закладів, керівний склад РДА на чолі з головою Петром Морозом, а також голова райради Богдан Глова, прикрасили міст через річку Західний Буг в центрі Буська синьо-жовтою символікою: стрічками, повітряними кульками, витинанками. А ще розгорнули велике синьо-жовте знамено та співали Державний Гімн України біля пам’ятника Незалежності.


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