Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Короткий огляд подій Короткий огляд подій Бущина приєдналася до патріотичної акції «Міст єдності» Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



З нагоди відзначення Дня Соборності України та 98-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки (УНР) та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР) у п’ятницю, 20 січня, учнівська молодь, керівники органів влади району взяли участь у патріотичній акції “Міст єдності”. Протягом дня учні буських навчальних закладів, керівний склад РДА на чолі з головою Петром Морозом, а також голова райради Богдан Глова, прикрасили міст через річку Західний Буг в центрі Буська синьо-жовтою символікою: стрічками, повітряними кульками, витинанками. А ще розгорнули велике синьо-жовте знамено та співали Державний Гімн України біля пам’ятника Незалежності.

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