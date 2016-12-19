Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





З початку епідсезону з 30.09.16р. в районі захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 1356 осіб, в т.ч. 868 дітей до 17 років (64%). Із загального числа захворілих, в інфекційне відділення Буської ЦРЛ, ЛОІКЛ госпіталізовано 63 особи (5 %), з них 41 дитина до 17 років. За аналогічний період 2015 року в районі захворіло на ГРВІ – 1193 особи, в т.ч. 787 дітей до 17 років (66%), що на 163 випадки більше порівняно з минулим роком.

В інфекційне відділення Буської ЦРЛ впродовж двох днів (з 19.12.16р.-20.12.16р.) госпіталізовано 15 хворих осіб з діагнозом ГРВІ, грип, з них дітей до 17 років -7.

Згідно даних районного відділу освіти Буської РДА відмічаємо ріст захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в 1,3 рази: станом на 20.12.2016р. в загально - освітніх закладах району відсутні – 1118 учнів (19.12.16р.- 845) , з них по хворобі – 832 (19.12.16р.-603), що становить 16,6% від загальної кількості учнів (5026). В дитячих-навчальних закладах відсутні – 356 дітей, з них по хворобі 122, що становить 14,7% (827). В трьох загальноосвітніх закладах спостерігається підвищення захворюваності в 30% і більше у Красненській ЗОШ І-ІІІ ст.№1- 32,8%, Балучинській ЗОШ І-ІІ ст. 42,5% та Яблунівській ЗОШ І-ІІ ст. – 43,8%.

Для недопущення розповсюдження ГРВІ та грипу серед населення району необхідно провести санітарно - протиепідемічні заходи згідно Розпорядження ЛОДА від 29.01.16р. № 40/0/5-16 «Про затвердження комплексних заходів з попередження масового поширення грипу та ГРВІ серед населення області на 2016-2020 роки» та рішення обласної комісії ТЕБ на НС ( протокол № 27 від 02.12.16р.) п. 2.6.14.