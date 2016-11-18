Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Короткий огляд подій Короткий огляд подій Через Бущину дві години не курсували потяги "Хюндай" Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



У четвер, 5 січня, близько 22:40 надійшло повідомлення, що на станції Задвір'я Буського району Львівської області внаслідок пошкодження контактної мережі зупинено рух потягів на ділянці ст. Красне – ст. Львів. Внаслідок інциденту було зупинено рух потяга № 743 «Хюндай» сполученням Київ – Львів, електропотяга № 6047 сполученням Тернопіль – Львів та вантажного потяга, повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. О 00:30 6 січня рух потягів відновлено. Затримка руху потягів складала до 2 годин.

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