Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





За підсумками моніторингу 48 тижня (25.11.2016р.по 01.12.2016р.) в районі на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло 159 осіб (дітей до 17р. – 95), інтенсивний показник на 100 тис. населення склав 342,67 при епідпорозі 322,75, що вказує на перевищення епідемічного порогу - 5,7%. Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 59,7%. У віковій групі 0-14 років відсоток захворілих дітей становить – 46%, 7-14 років – 17%.

Із загального числа захворілих, в інфекційне відділення Буської ЦРЛ госпіталізовано 6 осіб (4%), з них 4 дитини до 17 років. Відмічається ріст захворюваності в порівнянні з минулим тижнем в 1,4 рази ( 116 випадків з них дітей до 17р.- 69 впродовж 47-го тижня 2016р.).

З початку епідсезону з 30.09.16р. в районі захворіло на гострі респіраторні вірусні інфекції 952 осіб, в т.ч. 603 дітей до 17 років (63,3%). Із загального числа захворілих, в інфекційне відділення Буської ЦРЛ, ЛОІКЛ госпіталізовано 46 осіб (5 %), з них 29 дітей до 17 років. За аналогічний період 2015 року в районі захворіло на ГРВІ – 947 осіб, в т.ч. 623 дітей до 17 років (66%), що на 5 випадків більше порівняно з минулим роком.