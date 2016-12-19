Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





У вівторок, 27 грудня, у "вільному просторі" coMMuna (вул. Галицька, 1) відбудеться презентація звітів інститутів громадянського суспільства про реалізацію їх проектів, на які вони отримали фінансову підтримку з обласного бюджету.

Про це повідомили в департаменті внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА.

Також відбудеться презентація звіту про виконання у 2016 році заходів сприяння розвитку громадянського суспільства у Львівській області та підбиття підсумків навчань для представників інститутів громадянського суспільства.

Крім того, громадські організації області обговорять проблеми та перспективні напрями співпраці з органами влади, обміняються досвідом і особливостями співпраці із державними інституціями та представлять проекти, які вони реалізували цьогоріч.

Слід зазначити, що захід організовує громадська організація "Центр просвітництва та розвитку людини" за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації.

Зустріч відбудеться у "вільному просторі" coMMuna за адресою: вул. Галицька, 1, 2-й поверх (на розі Площі Ринок). Початок – о 10:00 год.