Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів.

Мешканці Буська сфотографували, як на річці плаває близько 20 лебедів. Відповідні фото виклали у соцмережі. Після чого місцеві активісти вирішили закликати небайдужих людей погодувати пернатих і заодно наглянути за ними, аби птахи бува не примерзли до льоду.

Натомість орнітологи рекомендують не годувати птахів хлібом, від якого у лебедів може захворіти шлунок. Хіба що можна кидати їм білий хліб, але найкраще годувати кукурудзою та пшеницею. До слова, добова норма для одного лебедя — 200 грамів кукурудзи. І найкраще зерно сипати на лід, а не у воду.

Нагадаємо, сьогодні небайдужі мешканці Буська у парку ім.Івана Франка помітили одинокого лебедя, який сидів на льоду річки. На допомогу птаху оперативно прийшли районні рятувальники, які вкритим кригою руслом річки відігнали його до зграї лебедів, які й знаходяться за кількасот метрів у місці, де річка Полтва впадає у Західний Буг.

Фото Оксани СТАДНИК із соцмережі Facebook