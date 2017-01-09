Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Сільгоспвиробники повинні здійснити реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування у Єдиному реєстрі не пізніше 15 січня
Згідно з пунктом 48 підрозділу 2 розділу ХХ "Перехідні положення" Кодексу (з урахуванням внесених змін) реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до пункту 209.7 статті 209 Кодексу, має бути здійснена не пізніше 15 січня 2017 року.
Гранична сума розрахунків готівкою встановлена у розмірі 50 тисяч гривень
Буська ОДПІ повідомляє, що 04 січня 2017 року набрала чинності постанова Правління Національного банку України від 25.11.2016 №407 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210», якою внесено зміни щодо встановлення граничної суми розрахунків готівкою.


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Короткий огляд подій
В Буську місцевих мешканців закликають допомогти лебедям перебути сильні морози. Фото

В Буську місцевих мешканців закликають допомогти лебедям перебути сильні морози. Фото

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

У Буську, де річка Полтва впадає у Західний Буг, попри сильні морози зимують лебеді. Місцеві мешканці закликають небайдужих погодувати птахів.

Мешканці Буська сфотографували, як на річці плаває близько 20 лебедів. Відповідні фото виклали у соцмережі. Після чого місцеві активісти вирішили закликати небайдужих людей погодувати пернатих і заодно наглянути за ними, аби птахи бува не примерзли до льоду.

Натомість орнітологи рекомендують не годувати птахів хлібом, від якого у лебедів може захворіти шлунок. Хіба що можна кидати їм білий хліб, але найкраще годувати кукурудзою та пшеницею. До слова, добова норма для одного лебедя — 200 грамів кукурудзи. І найкраще зерно сипати на лід, а не у воду.

Нагадаємо, сьогодні небайдужі мешканці Буська у парку ім.Івана Франка помітили одинокого лебедя, який сидів на льоду річки. На допомогу птаху оперативно прийшли районні рятувальники, які вкритим кригою руслом річки відігнали його до зграї лебедів, які й знаходяться за кількасот метрів у місці, де річка Полтва впадає у Західний Буг.

Фото Оксани СТАДНИК із соцмережі Facebook


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