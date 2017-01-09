Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Вчора в актовому залі Буської РДА проходили громадські слухання щодо підняття вартості проїзду для пасажирів. Хоча громадськими їх важко назвати. На захід не запросили ні місцевих журналістів, ні представників громадських організацій, ні мешканців району.

Оголошення про проведення громадських слухань ніде не було оприлюднено. Сайт Буської РДА, який вміє тільки писати про заслуги свого керманича, про захід ні слова не написав.

Складається враження, що все вирішено і без громадських слухань.

Нагадаємо, мешканці району обурені підняттям тарифу на міжміських автобусних маршрутах, де вартість одного пасажиро-кілометра має зрости на 10% (при мінімальній вартості проїзду 5 гривень)