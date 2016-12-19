Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Поблизу Буська посеред дороги спалахнув сміттєвоз, водій загинув
«26 грудня о 03:45 год. поблизу м. Буськ на об'їзній автодорозі біля перехрестя доріг до с. Яблунівка в автомобілі-сміттєвозі «МАЗ» (зареєстрований у м. Кременчук Полтавської області) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні.
У Буському районі правоохоронці провели рейд по виявленню браконьєрів
У неділю, 25 грудня, мобільна група Буського відділення поліції, спільно з працівниками районного Товариства мисливців та рибалок «Лісівник» та журналістом Буського медіа порталу, здійснили рейдову перевірку в мисливських угіддях Буського району з виявлення осіб, які здійснюють незаконне полювання на дичину.


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Короткий огляд подій

Поблизу Буська посеред дороги спалахнув сміттєвоз, водій загинув

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Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01

Поблизу Буська посеред дороги спалахнув сміттєвоз, водій загинувБіля міста Буськ сталася пожежа у сміттєвозі, унаслідок чого водій авто згорів заживо.
 
«26 грудня о 03:45 год. поблизу м. Буськ на об'їзній автодорозі біля перехрестя доріг до с. Яблунівка в автомобілі-сміттєвозі «МАЗ» (зареєстрований у м. Кременчук Полтавської області) виникла пожежа», - йдеться у повідомленні. 
 
Як зазначається, вогнем було знищено кабіну та двигун автомобіля. Унаслідок інциденту загинув водій сміттєвоза, 1952 року народження. Тіло загиблого доставлено до моргу Буської центральної районної лікарні.  Як зазначається, вогнем було знищено кабіну та двигун автомобіля. За попередніми висновками медиків, смерть чоловіка настала внаслідок серцевого нападу. Водій зупинив автомобіль, не вимкнувши двигуна, вийшов на вулицю, де і помер.
 
Наразі правоохоронці з'ясовують причини події, триває дослідча перевірка.

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