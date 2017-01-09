Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Короткий огляд подій

Навесні у Львівському онкоцентрі встановлюватимуть сучасне діагностичне обладнання

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Вже цієї весни у Львівському державному онкологічному лікувально-діагностичному центрі можуть встановити сучасне медичне обладнання. Діагностичне обладнання постачатиме німецька компанія Siemens у межах реалізації субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області".

Про це повідомили у департаменті охорони здоров’я Львівської ОДА за результатами візиту експертів компанії SiemensHealthCare та Healhineers Siemens Ukraine.
Німецькі фахівці відвідали Львівський державний онкологічний лікувально-діагностичний центр. Предметом візиту був огляд приміщень онкоцентру, у якому планують встановити складне діагностичне обладнання. Іноземні гості, зокрема, оглянули приміщення комп’ютерної томографії, рентгенологічні кабінети, кабінет мамографії.

Варто відмітити, що експерти відзначили хороший стан приміщень та високу ступінь їхньої готовності, оскільки більшість з них функціонують, як діючі діагностичні кабінети. Тому вже цієї весни компанія Siemens розпочне постачання медичного обладнання.
Нагадаємо, що 22 грудня 2016 року, у рамках реалізації спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей" субпроекту "Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області", департамент охорони здоров’я ЛОДА підписав угоди на постачання медичного обладнання із компанією SiemensHealthCare GmbH (Німеччина). Загальна вартість цього обладнання – 4,7 мільйони євро. Відповідно до укладених угод у заклади охорони здоров'я вже найближчим часом постачатимуть сучасне обладнання: КТ, ОФЕКТ КТ, флюорограф, С-арка, цифрові мамографи та УЗД апарати.


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