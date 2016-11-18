Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флешмобом
Сьогодні на Центральній площі Чернівців небайдужі буковинці влаштували патріотичний флеш-моб – так вони привітали військових з Днем Збройних Сил України. Ініціатором проведення флеш-мобу виступила координатор Всесвітнього руху патріотів України у Мілані, буковинка Світлана Кивар.
Чи можна на Львівщині прожити один місяць зовсім не створюючи сміття?
Український еко-блогер Маріанна Бойко поділилася висновками першого місяця, відколи її сім’я почала жити в стилі «zero waste» або «нуль відходів».


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини культури
Новини культури

Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флешмобом

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Сьогодні на Центральній площі Чернівців небайдужі буковинці влаштували патріотичний флеш-моб – так вони привітали військових з Днем Збройних Сил України. Ініціатором проведення флеш-мобу виступила координатор Всесвітнього руху патріотів України у Мілані, буковинка Світлана Кивар. 

Філія цього руху вже незабаром запрацює на Буковині. 
Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флеш-мобомУ руках активісти тримали плакат з вітанням захисників від Буковини на фоні військової техніки. Також учасники флеш-мобу розгорнули біля пам’ятника Кобзарю великий банер «Stop Putin Stop War», щоби нагадати, що в Україні йде війна, яку організував Путін х*йло.

Активісти побажали захисникам, які боронять мир на Сході, якнайшвидшої перемоги у цій клятій війні і повернення додому живими і здоровими.
Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флеш-мобомДякуємо Вам, наші захисники за мир і спокій на Буковині!

Галина Єреміца, Громадські новини.


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини культури

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  