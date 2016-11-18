Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Сьогодні на Центральній площі Чернівців небайдужі буковинці влаштували патріотичний флеш-моб – так вони привітали військових з Днем Збройних Сил України. Ініціатором проведення флеш-мобу виступила координатор Всесвітнього руху патріотів України у Мілані, буковинка Світлана Кивар.

Філія цього руху вже незабаром запрацює на Буковині.

Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флеш-мобомУ руках активісти тримали плакат з вітанням захисників від Буковини на фоні військової техніки. Також учасники флеш-мобу розгорнули біля пам’ятника Кобзарю великий банер «Stop Putin Stop War», щоби нагадати, що в Україні йде війна, яку організував Путін х*йло.

Активісти побажали захисникам, які боронять мир на Сході, якнайшвидшої перемоги у цій клятій війні і повернення додому живими і здоровими.

Буковинці привітали захисників з Днем Збройних Сил України флеш-мобомДякуємо Вам, наші захисники за мир і спокій на Буковині!

Галина Єреміца, Громадські новини.