Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Чернівці незабаром святкуватимуть День міста. Програмою передбачено святкові заходи. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької міської ради.

Програма святкових заходів до Дня міста 1-2 жовтня 2016 року:

30 вересня

Відкриття виставки переможців 25-го міжнародного студентського огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних спеціальностей (Україна, Румунія, Німеччина, Польща) Дворик Ратуші, 16. 00

Спільна молитва «За мир, за Чернівці» Театральна площа, 18.00

1 жовтня

Урочисте відкриття Дня міста Ратуша, 12.00

«Мистецький узвіз» Площа Пресвятої Марії, 10.00-19.00

«Страви на мангалі» Площа Пресвятої Марії, 10.00-19.00

«Галерея під відкритим небом Олега Любківського. Портрети міста» Вул.Штерна, 13.30 -відкриття

Фотозона «Святкуємо день міста разом»» (студія «Марк») Біля Ратуші,11. 00 -16.00

Фестиваль меду та чаю «Запашна осінь» Театральна площа, 10.00-18.00

Виставка-продаж хлібо-булочних виробів «Чернівецька випічка», Центральна площа, 10.00-19.00

«Ковальська майстерність» Площа Пресвятої Марії , 11.00-16.00

Кулінарний майстер-клас Євгена Клопотенка, переможця телевізійного кулінарного шоу Центральна площа, 15.00-17.30

Художній пленер «Кольорами щастя малюю рідні Чернівці» Вул. О. Кобилянської, 10.00

Культурно-розважальна програма для дітей « В гостях у казки» - «Чернівці-рідне місто моє» (сцена біля фонтану) Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка, 12.00

Парад та виставка ретро – автомобілів Соборна площа -вул. Головна -Цетральна площа - вул.Університетська - Театральна площа, 11.30-15.00

«Чернівці - місто квітучих балконів» Майстер-клас з вуличного озеленення Театральна площа, 15.00 (павільон Майстерні міста)

Святкова концертна програма учнів музичних шкіл та творчих колективів «Чернівецький розмай» Соборна площа, 13.30

«Містечко Usaid», презентація проектів USAIDUKRAINE Вул. М. Емінеску, 10.00 -16. 00

Виставка «Квіткова феєрія» (різноманітні види квітів: королівська бегонія, стрептокарпуси, нові сорти фіалок від колекціонерів з Тернополя, Луцька) Чернівецький обласний краєзнавчий музей, 10.00 -19.00

Презентація 3G -інтернету, розважальна програма, комп’ютерні ігри, фотозона Площа Філармонії, 10.00 – 22.00

Фотозона «Світлина на згадку» Центральна площа (біля пам’ятника Т. Шевченку) 12.00- 18.00

Відкритий турнір з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?» Міська рада, дворик Ратуші, 14.00

Показ осінньо-зимової колекції верхнього одягу від “Bella Bicch». Модельна агенція «New Models» Початок вул. О. Кобилянської, 14.00-15.00

Виступи вуличних музикантів Початок вул.О. Кобилянської, 15.00

Благодійний весільний фестиваль «Одруження на Панській» Вул. О.Кобилянської (біля палацу урочистих подій), 14.00

Регіональний рок-фестиваль «Відродження-2016» Соборна площа, 16.00

Урочиста хода у костюмах в одязі XIX-го століття, колектив духових музикантів, карета, флеш-моб офіціантів та виступ колективу барабанщиків Поч. о 16.45 на Театральній площі, далі - вул. Університетська, С.Бандери, Івана Франка, Соборна площа, вул. О.Кобилянської, 5 (« Панська Гуральня»)

Фінал Кубку Чернівців з баскетболу серед чоловіків ФОК «Олімпія» (Воробкевич,6) 16.00

Святковий концерт за участю учнів музичної школи № 1 Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка, 13.30

Святкові атракціони для дітей, аквагрим Соборна площа, 11.00-18.00

Соціально-мистецький захід «Осінній Чернівецький Фортель» вул. О. Кобилянської, 11.00 -19.00

Вікриття 85-го театрального сезону виставою Ю. Федьковича «Запечатаний двірник» Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, 18.00

Показ весільних суконь та конкурс краси «Missis Чернівці- 2016» - заміжні, успішні, красиві ТРЦ «Панорама-Чернівці» ( вул. Хотинська, 43), 19. 00

«Покоління поштучних цигарок» -вистава вуличного театру «Халабуда», м. Київ Міська рада, дворик Ратуші, 19.00

Концертна програма молодих виконавців естрадної пісні«Мелодії рідного міста» Соборна площа, 19.00

Танцювальна вечірка ONEWORLD за участюDJ Vegas, DJ Frodo і кращих вокалістів міста. Zumbabattle з Ольгою Кожушною і Уляною Стаценко Соборна площа, 20.00

Шоу «Тіні вогню» Площа Пресвятої Марії, 21.00

2 жовтня

«Мистецький узвіз» Площа Пресвятої Марії , 10.00-19.00

«Страви на мангалі» Площа Пресвятої Марії , 10.00-19.00

Виставка-продаж хлібо-булочних виробів «Чернівецька випічка», Центральна площа, 10.00-19.00

Розважальна програма для дітей «Будемо усі дружити, в злагоді і мирі жити» Центральний парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (сцена біля фонтану), 12.00

Заключний день змагань з перегонів на автомобілях позашляхового класу Rainforestchallengе. Нагородження переможців Міжнародна траса «Суперкрос» (вул. Руська) поч. о 10. 00,

Соборна площа,18.00

Ігрова культурно-розважальна програма для дітей, вуличні мегашашки, святковий аквагрим Соборна площа, 11.00-13.00,

Фотовиставка та презентація виставкового каталогу «Настінні розписи синагог Буковини» Галерея «SweetArt-ЗНАННЯ», вул. Штейнберга, 23, 12.00

Фінал кубку м. Чернівців з футболу Стадіон «Мальва»,

вул. Галицький шлях,1, 12.00

Кубок Чернівців зі стрільби з лука Лукодром, вул.Руська,198

Святковий концерт аматорських та народних колективів центрального палацу культури «Місто моєї любові» Театральна площа (біля пам’ятника О. Кобилянській), 12.00

«Історичні замальовки міста Чернівців». Відкритий турнір з брейн- рингу на кубок м. Чернівців Міська рада, дворик Ратуші, 12.00

Змагання з велосипедного спорту серед дітей Площа Соборна, (сквер) 14.00

Фінал Кубку Чернівців з волейболу серед жінок, чоловіків та ветеранів ФОК «Олімпія» (вул.Воробкевича, 6), 10.00

Вистава «Маестро і Кароліна» Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської, 18.3