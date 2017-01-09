Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Діти захисників України з Львівщини побували у Києві
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Відповідно до Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 року № 76 оголошується конкурс з відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії на зайняття вакантних посад Буської районної державної адміністрації.


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Новини культури

Діти захисників України з Львівщини побували у Києві

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Народний депутат України Михайло Бондар  організував для дітей захисників України поїздку в м.Київ

  13 січня, напередодні Нового року за старим стилем, 40 дітей захисників України з Буського, Радехівського, Бродівського та Кам’янка-Бузького районів побували в столиці нашої державі – місті Києві. Організував поїздку та взяв на себе всі фінансові витрати Народний депутат України по нашому 119 виборчому округу Михайло Бондар.
  Протягом дня діти побували на Майдані Незалежності, поклали квіти та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, відвідали з екскурсією Софію Київську, Михайлівський собор, Адміністрацію Президента України та Верховну Раду, зробили світлини біля новорічної ялинки, архітектурних пам’яток Києва, в кріслах прем’єр-міністра та депутатів у Верховній Раді. 

  На завершення відвідин столиці кожен з дітлахів, окрім незабутніх вражень,  отримав від депутата солодкий новорічний подарунок – київський торт.
 Протягом усієї поїздки дітей супроводжував помічник народного депутата Михайла Бондара, голова громадської ради при Буській РДА  Андрій Кузьма.
 Нагадаємо, що Михайло Бондар вже не вперше організовує безкоштовні екскурсійні поїздки для наших дітей у Київ. Минулоріч в столиці на запрошення депутата побували кращі учні буських шкіл.

 


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