Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01





Народний депутат України Михайло Бондар організував для дітей захисників України поїздку в м.Київ

13 січня, напередодні Нового року за старим стилем, 40 дітей захисників України з Буського, Радехівського, Бродівського та Кам’янка-Бузького районів побували в столиці нашої державі – місті Києві. Організував поїздку та взяв на себе всі фінансові витрати Народний депутат України по нашому 119 виборчому округу Михайло Бондар.

Протягом дня діти побували на Майдані Незалежності, поклали квіти та вшанували пам'ять Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській, відвідали з екскурсією Софію Київську, Михайлівський собор, Адміністрацію Президента України та Верховну Раду, зробили світлини біля новорічної ялинки, архітектурних пам’яток Києва, в кріслах прем’єр-міністра та депутатів у Верховній Раді.

На завершення відвідин столиці кожен з дітлахів, окрім незабутніх вражень, отримав від депутата солодкий новорічний подарунок – київський торт.

Протягом усієї поїздки дітей супроводжував помічник народного депутата Михайла Бондара, голова громадської ради при Буській РДА Андрій Кузьма.

Нагадаємо, що Михайло Бондар вже не вперше організовує безкоштовні екскурсійні поїздки для наших дітей у Київ. Минулоріч в столиці на запрошення депутата побували кращі учні буських шкіл.