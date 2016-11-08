Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич хоче поновитись на посаді
Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич звернувся з позовом до Верховної Ради, в якому вимагає поновити його на посаді.
У Буському районі "сніговий апокаліпсис": комунальники до обіду відпочивали
Сьогодні населенні пункти Буського району нагадують постапокаліптичний кінофільм, на вулицях сіл, міста ніде ступити ногами, машини та тротуари ховаються у снігах. Бущина опинилася в епіцентрі снігової бурі, дороги та тротуари засипало снігом, поламані гілки на деревах та перестає ходити громадський транспорт. У районі випала місячна норма снігу.


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Новини культури

Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич хоче поновитись на посаді

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич звернувся з позовом до Верховної Ради, в якому вимагає поновити його на посаді.

Відповідний позов зареєстровано за номером 2а-475/09/1370 і призначений до розгляду на 21 листопада. Засідання розпочнеться о 11.30.
Нагадаємо, Зварича затримали в 2008 році за отримання хабарів на суму близько 1 млн гривень. В ході обшуків у кабінетах і квартирах судді і його шістьох колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень. Суддя стверджував, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти малозабезпеченим, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював.

За словами Зварича, частина грошей потрапила до нього в кабінет як результат традиційного народного обряду "засівання".

У вересні 2011 Зварича за отримання хабарів і інші злочини засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади судді та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах строком на 3 роки з конфіскацією імущества.В січні Зварич вийшов на свободу з "закону Савченко". Під час свого перебування у в'язниці екс-суддя написав книги "Mein Kampf in Ukraine", "Суддя комуніст" і "Суддя націоналіст".


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