Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Екс-голова Львівського апеляційного адміністративного суду Ігор Зварич звернувся з позовом до Верховної Ради, в якому вимагає поновити його на посаді.

Відповідний позов зареєстровано за номером 2а-475/09/1370 і призначений до розгляду на 21 листопада. Засідання розпочнеться о 11.30.

Нагадаємо, Зварича затримали в 2008 році за отримання хабарів на суму близько 1 млн гривень. В ході обшуків у кабінетах і квартирах судді і його шістьох колег правоохоронці виявили та вилучили 1 млн доларів і 2 млн гривень. Суддя стверджував, що збирався передати гроші, знайдені в його кабінеті, церкві, щоб допомогти малозабезпеченим, а гроші, знайдені в кабінетах його колег, за словами Зварича, нібито призначалися на ремонт приміщення суду, де він працював.

За словами Зварича, частина грошей потрапила до нього в кабінет як результат традиційного народного обряду "засівання".

У вересні 2011 Зварича за отримання хабарів і інші злочини засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням права займати посади судді та посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в державних установах строком на 3 роки з конфіскацією імущества.В січні Зварич вийшов на свободу з "закону Савченко". Під час свого перебування у в'язниці екс-суддя написав книги "Mein Kampf in Ukraine", "Суддя комуніст" і "Суддя націоналіст".