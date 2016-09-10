Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Днями на чернівецький залізничний вокзал, як і 150 років тому, прибув ретро-потяг. Тут відбулися урочистості з нагоди 150-ї річниці від дня прибуття першого потяга зі Львова до Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців. Святкове дійство проходило під звуки оркестру.

Побачити раритетний паровоз на вокзалі зібралося чимало людей. З потягу зійшли танцювальні колективи зі Львова, які розважали гостей своїми імпрезами. Знаний колектив зі Львова, одягнений у костюми міщан ХІХ сторіччя, виконав танець «Ранок у старовинному місті». З нагоди свята присутнім дарували квіти та солодощі.

«Це історична подія – прибуття до Станиславова першого потяга, а потім на Буковину. Вона була значимою для краю: почала розвиватися інфраструктура, будувалися майстерні, люди отримали роботу, а найголовніше те, що з Буковини ми з’єдналися з Європою», – заявив в.о. начальника регіональної філії «Львівська залізниця» Іван Груник.

Нам вдалося потрапити у паровоз і навіть проїхатися у ньому кількасот метрів. Як і 150 років тому, потяг працює на вугіллі. «Помічник машиніста закидає лопатою вугілля в топку, виробляється пар, подається в парову машину і паровоз їде», – пояснює нам машиніст ретро-потягу Степан Крижанівський. У паровозі від розжареної топки дуже спекотно, тож водити такий ретро-потяг нелегко. «Використовуються такі ретро-потяги, як правило, на свята та на туристичних маршрутах», – розповідає машиніст ретро-потяга Руслан Рябчук.

Під час урочистостей кращих ветеранів-залізничників нагородили почесними грамотами Чернівецької ОДА та Чернівецької міської ради.

Довідково:

Залізнична лінія Львів-Чернівці будувалася з ініціативи Леона Сапіги в 1864-1866 роках та пролягла через тодішній Станіслав та Коломию. Щоби переконати британських інвесторів фінансувати будівництво, Леон Сапіга планував, що гілка стане частиною залізничного шляху з Лондона до Бомбею в Індії, однак проект не реалізували через війни Прусії з Австрією та Росії з Туреччиною, світову економічну кризу. Гілку вдалося продовжити лише до тодішньої столиці Молдови – Ясс у 1870 році, а далі – через Кишинів до Одеси.

Довжина залізничної ділянки складає 257 кілометрів. На даний час тут діють 33 залізничні станції, найбільшими з них є Ходорів, Івано-Франківськ, Коломия та Чернівці.Перший потяг зі Львова до Чернівців вирушив у вересні 1866 року в 11.00. Тоді подорож тривала 12 годин. Чернівці зустріли потяг о 20.00. 150 років тому потяг рухався зі швидкістю 50 кілометрів за годину. Сьогодні ж від Львова до Чернівців найшвидший потяг долає за 3 год 34 хв.

Галина Єреміца, фото автора