Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Цього року українці відзначають 25-річницю з Дня проголошення Незалежності. З нагоди цього свята у більше 40 населених пунктів Буського району відбудеться ряд заходів з відзначення Дня Незалежності України. Про це Буський портал проінформували у відділі культури та туризму Буської райдержадміністрації. Детальніше із заходами можна ознайомитись нижче:
21 серпня (неділя):
1. с.Волиця, Народний дім, 13.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
2. с.Соколя, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
3. с.Ріпнів, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
4. с.Боложино, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
5. с.Ракобовти, Народний дім, 16.00 год. - - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
6. с.Куткір, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
7. с.Безброди, Народний дім, 16.30 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
8. с.Андріївка, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
9. с. Закомар’я, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
10. с.Кізлів, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
11. с.Журатин, Народний дім, 19.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.
23 серпня (вівторок) День прапора України:
1. м.Буськ, віче біля пам’ятника Незалежності, 14.00 год, - вшанування символу української нації – Державного прапора;
2. м.Буськ, Буський районний народний дім, 15.00 год, - урочиста академія та концерт з нагоди Дня Незалежності України.
24 серпня (середа) День Незалежності України:
1. с.Утішків, біля могили борцям за волю України, 10.30 год. – народне віче;
2. с.Заводське, Народний дім, 11.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.
3. с.Переволочна, біля могили Борцям за волю України, 12.00 год, - народне віче та концертна програма;
4. с.Соколівка, біля могили Борцям за волю України, 13.00 год. - народне віче та концертна програма;
5. с. Побужани, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
6. с.Старий Милятин, Народний дім, 15.30 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
7. с. Задвір’я, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
8. с.Топорів, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
9. с.Кути, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
10. с. Олесько, Теребежі, стадіон в Олеську, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
11. с. Циків, стадіон, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
12. с.Чучмани, Народний дім, 16.30 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та відкриття музею села;
13. с.Йосипівка, Народний дім. 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
14. с.Новий Милятин, Народний дім, 17.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
15. смт.Красне, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
16. с.Грабово, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
17. с.Русилів, Народний дім, 18.00 год, - поетична година приурочена Дню Незалежності України
18. с.Тур’я, Народний дім, 21.00 год, - вечір відпочинку молоді.
27 серпня (субота)
1. с.Богданівка, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.
28 серпня (неділя)
1. с.Новосілки, біля фігури Матері Божої, 13.00 год, - народне віче з нагоди Дня Незалежності України;
2. с.Острічак-Пильний, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
3. с.Острів, Народний дім, 16.00 год. – дитячий ранок присвячений 25-ій річниці Незалежності України;
4. с. Кудирявці, Народний дім, 16.00 год - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
5. с.Полтва, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
6. с.Ожидів, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та святкування Дня села;
7. с.Балучин, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
8. с. Яблунівка, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
9. с. Вербляни, Народний дім, 19.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;
10. с. Новосілки, Народний дім, 21.00 год, - вечір танців, виступ гурту «Музики».