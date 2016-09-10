Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини культури

Як Буський район святкуватиме День Незалежності

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Цього року українці відзначають 25-річницю з Дня проголошення Незалежності. З нагоди цього свята у більше 40 населених пунктів Буського району відбудеться ряд заходів з відзначення Дня Незалежності України. Про це Буський портал проінформували у відділі культури та туризму Буської райдержадміністрації. Детальніше із заходами можна ознайомитись нижче:

21 серпня (неділя):

1.     с.Волиця, Народний дім, 13.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

2.     с.Соколя, Народний дім, 15.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

3.    с.Ріпнів, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

4.     с.Боложино, Народний дім, 16.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

5.   с.Ракобовти, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

6.     с.Куткір, Народний дім, 16.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

7.     с.Безброди, Народний дім, 16.30 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

8.     с.Андріївка, Народний дім, 17.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

9.     с. Закомар’я, Народний дім, 17.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

10.                        с.Кізлів, Народний дім, 17.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

11.                        с.Журатин, Народний дім, 19.00 год. концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.

23 серпня (вівторок) День прапора України:

1.     м.Буськ, віче біля пам’ятника Незалежності, 14.00 год, - вшанування символу української нації – Державного прапора;

2.     м.Буськ, Буський районний народний дім, 15.00 год, - урочиста академія та концерт з нагоди Дня Незалежності України.

24 серпня (середа) День Незалежності України:

1.     с.Утішків, біля могили борцям за волю України, 10.30 год. – народне віче;

2.     с.Заводське, Народний дім, 11.00 год, концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.

3.     с.Переволочна, біля могили Борцям за волю України, 12.00 год, - народне віче та концертна програма;

4.     с.Соколівка, біля могили Борцям за волю України, 13.00 год. -  народне віче та концертна програма;

5.     с. Побужани, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

6.     с.Старий Милятин, Народний дім, 15.30 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

7.     с. Задвір’я, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

8.     с.Топорів, Народний дім, 16.00 год, -  концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

9.      с.Кути, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

10.      с. Олесько, Теребежі, стадіон в Олеську, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

11. с. Циків, стадіон, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

12.    с.Чучмани, Народний дім, 16.30 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та відкриття музею села;

13.  с.Йосипівка, Народний дім. 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

14.       с.Новий Милятин, Народний дім, 17.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

15.      смт.Красне, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

16.    с.Грабово, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

17.     с.Русилів, Народний дім, 18.00 год, - поетична година приурочена Дню Незалежності України

18.    с.Тур’я, Народний дім, 21.00 год, - вечір відпочинку молоді.

27 серпня (субота)

1.   с.Богданівка, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України.

28 серпня (неділя)

1.     с.Новосілки, біля фігури Матері Божої, 13.00 год, - народне віче з нагоди Дня Незалежності України;

2.     с.Острічак-Пильний, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

3.     с.Острів, Народний дім, 16.00 год. – дитячий ранок присвячений 25-ій річниці Незалежності України;

4.     с. Кудирявці, Народний дім, 16.00 год - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

5.     с.Полтва, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

6.     с.Ожидів, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та святкування Дня села;

7.     с.Балучин, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

8.     с. Яблунівка, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

9.     с. Вербляни, Народний дім, 19.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України;

10. с. Новосілки, Народний дім, 21.00 год, - вечір танців, виступ гурту «Музики».


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