Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Як Буський район святкуватиме День Незалежності Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



Цього року українці відзначають 25-річницю з Дня проголошення Незалежності. З нагоди цього свята у більше 40 населених пунктів Буського району відбудеться ряд заходів з відзначення Дня Незалежності України. Про це Буський портал проінформували у відділі культури та туризму Буської райдержадміністрації. Детальніше із заходами можна ознайомитись нижче: 21 серпня (неділя): 1. с.Волиця, Народний дім, 13.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 2. с.Соколя, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 3. с.Ріпнів, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 4. с.Боложино, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 5. с.Ракобовти, Народний дім, 16.00 год. - - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 6. с.Куткір, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 7. с.Безброди, Народний дім, 16.30 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 8. с.Андріївка, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 9. с. Закомар’я, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 10. с.Кізлів, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 11. с.Журатин, Народний дім, 19.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України. 23 серпня (вівторок) День прапора України: 1. м.Буськ, віче біля пам’ятника Незалежності, 14.00 год, - вшанування символу української нації – Державного прапора; 2. м.Буськ, Буський районний народний дім, 15.00 год, - урочиста академія та концерт з нагоди Дня Незалежності України. 24 серпня (середа) День Незалежності України: 1. с.Утішків, біля могили борцям за волю України, 10.30 год. – народне віче; 2. с.Заводське, Народний дім, 11.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України. 3. с.Переволочна, біля могили Борцям за волю України, 12.00 год, - народне віче та концертна програма; 4. с.Соколівка, біля могили Борцям за волю України, 13.00 год. - народне віче та концертна програма; 5. с. Побужани, Народний дім, 15.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 6. с.Старий Милятин, Народний дім, 15.30 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 7. с. Задвір’я, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 8. с.Топорів, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 9. с.Кути, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 10. с. Олесько, Теребежі, стадіон в Олеську, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 11. с. Циків, стадіон, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 12. с.Чучмани, Народний дім, 16.30 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та відкриття музею села; 13. с.Йосипівка, Народний дім. 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 14. с.Новий Милятин, Народний дім, 17.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 15. смт.Красне, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 16. с.Грабово, Народний дім, 18.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 17. с.Русилів, Народний дім, 18.00 год, - поетична година приурочена Дню Незалежності України 18. с.Тур’я, Народний дім, 21.00 год, - вечір відпочинку молоді. 27 серпня (субота) 1. с.Богданівка, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України. 28 серпня (неділя) 1. с.Новосілки, біля фігури Матері Божої, 13.00 год, - народне віче з нагоди Дня Незалежності України; 2. с.Острічак-Пильний, Народний дім, 16.00 год, - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 3. с.Острів, Народний дім, 16.00 год. – дитячий ранок присвячений 25-ій річниці Незалежності України; 4. с. Кудирявці, Народний дім, 16.00 год - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 5. с.Полтва, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 6. с.Ожидів, Народний дім, 16.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України та святкування Дня села; 7. с.Балучин, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 8. с. Яблунівка, Народний дім, 17.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 9. с. Вербляни, Народний дім, 19.00 год. - концерт приурочений 25-ій річниці Незалежності України; 10. с. Новосілки, Народний дім, 21.00 год, - вечір танців, виступ гурту «Музики».

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