Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





Вчора, 22 вересня з ініціативи голови Буської районної ради Богдана Глови, у його кабінеті зібралась постійна депутатська комісія Буської районної ради з питань праці, соціального захисту та охорони здоров’я населення для вирішення питання про функціонування хоспісного відділення в селі Йосипівка. Проблема, яку висвітлили журналісти за допомогою волонтерів набувала всеукраїнського масштабу, до району їдуть майже щодня центральні та обласні ЗМІ.

Щоб споруду, яка перебувала в жахливому стані, довести до пуття, потрібно витратити більше 5 мільйона гривень. Де знайти такі гроші, коли навіть у районі не вистачає коштів на оплату праці медичних працівників? Як для початку допомогти хоспісному відділенні Олеської лікарні, щоб його пацієнти змогли проживати у затишних умовах? Всі ці та інші питання намагались підняли учасники комісії. У роботі комісії взяли участь голова Буської райради Богдан Глова, голова Буської РДА Петро Мороз, начальник фінансового відділення Буської РДА Михайло Постолюк, волонтери організації «Будуємо Україну», депутати райради Богдан Гринишин, Михайло Гаєвський, Валентина Дудак, Євген Підвальний, Роман Фурда, члени постійної депутатської комісії Петро Дроздовський, Ігор Скобилко, Максим Коропецький, сільський голова Олеська Анатолій Триндюк, сільська голова Ожидова Олександра Шах, головний лікар Буської ЦРЛ Євген Романюк, священик Олеського деканату отець Ігор, головний лікар Олеської районної лікарні Анатолій Ткаченко, головний архітектор району Микола Владика, депутат облради Степан Рак, журналісти ЗМІ та громадські активісти.

Відкрив засідання комісії голова Буської райради Богдан Глова. Він зазначив, що хоспісне відділення Олеської лікарні є структурним підрозділом Буської ЦРЛ. Районна рада затверджує загальний кошторис на утримання Буської ЦРЛ, згідно Закону про Бюджетний Кодекс України. Відтак сума кошторисних видатків розподіляється на всі медичні заклади медичні, а це на 40 ФАПів, 3-х лікарень, 5-х амбулаторій. Держава виділяє субвенцію з державного бюджету на утримання районної медицини, вона була виділена у сумі 27 млн 495 800 грн, такої субвенції не вистачає навіть на зарплату медичних працівників, де бракує ще 6 млн гривень. Тому вирішення питання як вийти медицині з ями, вкрай важливе.

«На сьогодні лунають різні пропозиції, щодо того, як допомогти хоспісному відділенні, - каже Богдан Глова, – По-перше: виділити першочергові кошти на усунення проблеми з водою і туалетами у приміщенні, щоб були створені елементарні умови для пацієнтів. По-друге: перевести пацієнтів у діючі медичні заклади Красного, або Буська, а там у приміщенні проводити ремонт, однак при такому браку коштів з бюджету, це може тривати не один рік».

Головний лікар Буської ЦРЛ Євген Романюк відзначає, що колись у приміщенні хоспісного відділення була лікарня з чотирма відділеннями, а кілька років тому приміщення хоспісного відділення навіть готувалось на продаж.

«За рік в країні зросла інфляція, курс долара піднявся, відповідно при такій сумі, як розпорядник коштів, неможливо усіх забезпечити. Саме держава за всі роки загнула цей хоспіс до такого жалюгідного стану...», – зазначив Євген Романюк.

Сільські голови Олеська Анатолій Триднюк та Ожидова Олександра Шах висловили думку, що потрібно зберегти приміщення, бо у ньому проживають люди, яким дійсно потрібна увага та підтримка. У свою чергу сільські ради пообіцяли виділити хоч якісь кошти для функціонування хоспісного відділення.

Суму в 100 тисяч гривень пообіцяли знайти у районному бюджеті для хоспісного відділення, – про це доповів начальник фінансового відділення Буської РДА Михайло Постолюк. А вже у наступному році знайти кошти на більш капітальні речі.

Депутат Буської райради Богдан Гринишин висловив думку, що потрібно також звертатись до усіх голів сільських рад, щоб вони при своєму перевиконанні бюджету, змогли допомогти у виділенні якихось коштів. Тим паче, що у хоспісі мешкають не лише мешканці Олеська та Ожидова, а й інших населених пунктів району. Також депутат зазначив, що депутат обласної ради Ольга Шайдулліна звернулась до голови ОДА та облради з вимогою передбачити в обласному бюджеті кошти на фінансування ремонтних робіт у хоспісі Олеської лікарні. Також зі своїми зверненнями до області звернеться ще депутат облради Степан Рак.

«Чому Ви за скільки років не були у дзвони про проблеми, які існують у хоспісному відділенні? Якби волонтери не підняли цю тем, Ви б й далі мовчали! Не було бажання?», - різко розкритикував головного лікарня Олеської лікарні Анатолія Ткаченка голова Буської РДА Петро Мороз.

У відповідь Анатолій Ткаченко лише мовчав, опустивши голову до низу. А й справді, за стільки років існування хоспісу, ніхто з мешканців району навіть не міг собі подумати, що існують там такі жалюгідні умови.

Перший заступник голови РДА Олег Ільків порекомендував залучити лісівників району, щоб вони порізали старі дерева, які перебувають в аварійному стані на території хоспісу, з яких можна заготовити дрова для опалення хоспісного відділення. А на місці зрубаних дерев посадити фруктовий сад.

За підсумками засідання депутатської комісії Буської районної ради з питань праці, соціального захисту та охорони здоров’я населення, її члени проголосувала за рекомендацію бюджетній комісії виділити не менше 100 тисяч гривень для хоспісного відділення, а також звернутись з рекомендацією голові райради до голів сільських рад з проханням допомогти коштами на хоспісне відділення, залучити підприємців для допомогти. У свою чергу депутати обласної ради проситимуть виділення коштів з області.

/Буський медіа портал/