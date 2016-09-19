Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Львівщина співпрацюватиме з Литвою у галузі культури Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01



Про розширення двосторонньої співпраці у галузі культури йшлося на зустрічі голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки із заступником Міністра культури Литовської Республіки Ромасом Яроцкісом у п'ятницю, 16 вересня.

Олег Синютка подякував литовському народові за допомогу нашій країні та наголосив на важливості розширення меж співпраці, зокрема й у галузі культури. "Литва є союзником і партнером України. Ви першими пройшли нелегкий шлях відновлення незалежності та стали членом ЄС. Тому для нас ваша країна є прикладом, - зазначив очільник області. - У нас є спільна історія на прикладі Великого князівства Литовського, тому, я переконаний, ми маємо берегти спільні традиції та розвивати можливості сьогодення".

Зі свого боку Ромас Яроцкіс розповів про укладену Угоду про двосторонню співпрацю у сфері культури на 2016-2020 рр. наприкінці минулого року між Міністерствами культури обох країн та вектори співпраці, які вона передбачає. "У рамках угоди у 2016 році Україна є стратегічним партнером Литви у сфері культури. Для нас дуже важливими є спільні сторінки історії, а також – популяризація та обмін сучасними традиціями. Тому ми й обрати вашу країну нашим партнером, - розповів він. - У квітні цього року ми розпочали реалізацію першої частини програми, яка присвячена мистецтву. А наш візит має стати початком нового етапу співпраці".

За його словами, у рамках угоди Литва прагне поділитися досвідом реформ у сфері культури на національному та місцевому рівнях. Зокрема дати поради, як скористатися допомогою різних фондів ЄС, а також скоординувати співпрацю спеціалістів галузі культури.

"Вчора під час зустрічі з вашим Міністром культури Євгеном Нищуком ми також домовилися про створення спільної комісії з питань литовсько-української спадщини та відповідної групи експертів, - додав заступник Міністра культури Литовської Республіки. - Думаю, необхідно започаткувати і культурні траєкторії співпраці між Білорусією, Україною та Литвою. Зокрема створити взаємні культурні шляхи, що включатимуть монастирі і храми та проходитимуть повз замки".

Йшлося на зустрічі і про популяризацію історико-археологічної спадщини, зокрема історико-культурних заповідників нашого регіону та презентацію книги про Литовську імперію, що розповідає про початок спільної історії та виникнення українського, литовського і білоруського народів, а також реставрацію надгробків учасникам польсько-литовського повстання проти Російської імперії 1861-1863 рр., які поховані на Личавському кладовищі.

Також українську делегацію запросили у Вільнюс, де у жовтні відбудеться зустріч Європейської ради культурних маршрутів.

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