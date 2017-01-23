Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Львівське сміття заборонили возити у Буський район Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський: - 31 грудня минулого року у нас закінчився термін дії договору з «Львівспецкомунтранс». З того часу більше львівське сміття на полігон у Бущині не надходить. Також Львівську обласну адміністрацію було повідомлено про те, що Буське міське комунальне підприємство і Буська міська рада не дає дозволу на продовження послуг з приймання та захоронення твердих побутових відходів, які завозяться зі Львова.

Нагадаємо, львівське сміття на територію Буського району завозили з 3 червня 2016 року. Журналісти Буського медіа порталу не одноразово висвітлювали інформацію, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями. А наприкінці грудня екоінспектори на території Ожидівської сільської ради Буського району неподалік лісових масивів Буського ДЛГП «Галсільліс» виявили правопорушників, які намагались викидати побутові відходи.

Інші публікації розділу Новини культури

Кількість переглядів - 0

Йде завантаження... Йде завантаження...

Залишити коментар Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.

Просимо вас шанувати людей та їхній час! Ваше ім’я: * Ваша пошта: Коментар: * Введіть символи: * Поновити МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :



