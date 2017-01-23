Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Львівське сміття заборонили возити у Буський район
Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський:


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Новини культури

Львівське сміття заборонили возити у Буський район

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський:

- 31 грудня минулого року у нас закінчився термін дії договору з «Львівспецкомунтранс». З того часу  більше львівське сміття на полігон у Бущині не надходить. Також Львівську обласну адміністрацію було повідомлено про те, що Буське міське комунальне підприємство і Буська міська рада не дає дозволу на продовження послуг з приймання та захоронення твердих побутових відходів, які завозяться зі Львова.
   Нагадаємо, львівське сміття на територію Буського району завозили з 3 червня 2016 року. Журналісти Буського медіа порталу не одноразово висвітлювали інформацію, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями. А наприкінці грудня екоінспектори на території Ожидівської сільської ради Буського району неподалік лісових масивів Буського ДЛГП «Галсільліс» виявили правопорушників, які намагались викидати побутові відходи.


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