Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Про це вчора на районній сесії Буської райради проінформував керівник Буського міського комунального підприємства, депутат районної ради Михайло Гаєвський:
- 31 грудня минулого року у нас закінчився термін дії договору з «Львівспецкомунтранс». З того часу більше львівське сміття на полігон у Бущині не надходить. Також Львівську обласну адміністрацію було повідомлено про те, що Буське міське комунальне підприємство і Буська міська рада не дає дозволу на продовження послуг з приймання та захоронення твердих побутових відходів, які завозяться зі Львова.
Нагадаємо, львівське сміття на територію Буського району завозили з 3 червня 2016 року. Журналісти Буського медіа порталу не одноразово висвітлювали інформацію, що на Верблянському сміттєзвалищі проводиться облік привезеного львівського сміття з кричущими порушеннями. А наприкінці грудня екоінспектори на території Ожидівської сільської ради Буського району неподалік лісових масивів Буського ДЛГП «Галсільліс» виявили правопорушників, які намагались викидати побутові відходи.