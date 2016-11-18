Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





Вже півроку львівське сміття завозять на Верблянське сміттєзвалище, що розташоване за 4 км від Буська. Вчора міський голова Ростислав Сліпець на районній сесії заявив перед депутати, що тверді побутові відходи зі Львова на територію Верблянського сміттєзвалище возитимуть до 1 січня 2017 року.

«Але будемо брати сміття допоки нам дозволятиме сміттєзвалище, - каже господар міста Ростислав Сліпець. – Біля півторамільйона тонн сміття складає потужність нашого сміттєзвалище, на сьогодні воно заповнене на 25 тисяч тонн. Щодня приймає 40 тонн сміття. Ніяких загроз немає.З 2018 року по законодавству має бути на сміттєзвалище встановлена або переробка сміття, або сортувальна лінія. Однак це тільки ведуться розмови, що з 2017 року почати на нашому сміттєзвалищі будувати сортувальну лінію. Кошти на її будівництво дадуть інвестори».

Депутат Буської районної ради Василь Кашуба дорікнув міському голові, що той не вміє дотримуватись обіцянок, бо вже неодноразово заявляв, що сміття припинять возити ще літом, потім заявляв, що до 1 вересня, натомість звучить нова дата.

«Ви граєтесь з вогнем!, - дорікнув міському голові депутат Василь Кашуба. – Ви подумайте за наше майбутнє!»

Нагадаємо, раніше журналісти Буського порталу з’ясували, що поблизу шлагбауму на сміттєзвалище зроблений несанкціонований об’їзд, яким, очевидно, користуються спритні ділки після завершення робочого дня працівників сміттєзвалища. Журнал обліку на сміттєзвалище проводиться з порушенням, а об’єм привезеного сміття не контролюється, бо не має згідно вимог Закону встановлених автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що надходять на полігон побутових відходів.

Роман МАТВІЮК, фото з архіву автора