Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

 RU 
Випуск №

На головну сторінкуRSS Добавити в закладкиКонтакт
Історія нашого краю
Новини економіки
Конкурси
Короткий огляд подій
Новини культури
Наші інтервю
Новини сільського господарства
Політика
Правоохоронні органи
Святкуємо разом
Про освіту
Листи до редакції
Духовне життя
Звернення до влади
Життєві історії
Цікаво знати
Спортивні новини
Погода в Буську
Переглянути попередні випуски
Партнери
АТО, військові справи
Огляд
Жінки Буського району теж служать за контрактом Збройних Сил України
У 2016 році на службу за контрактом в українську армію пішли служити чотири жінки з Буського району. Про це повідомив військовий комісар Буського районного військового комісаріату Ігор Томачук.
Буська районна рада поповнилась новим депутатом
Сьогодні, перед початком розгляду питань порядку денного IX сесії Буської районної ради VІІ-го скликання, голова Буської районної виборчої комісії Любов Фалінська зачитала постанову №37 від 22 листопада 2016 року про дострокове складення повноважень депутатом Буської районної ради Степаном Гунчаком від політичної партії патріотів «Укроп» та прийняття районною виборчою комісією постанови про заміщення наступним за черговістю депутатом по виборчому списку від політичної партії патріотів «Укроп», яким є Дроздовський Андрій Євгенович, 1976 р.н.


Партнери

Інформація про вікна ПВХ

Оголошення з нерухомості в Україні.
Новини Буська » Новини культури
Новини культури

Львівське сміття возитимуть до Буського району до 1 січня

Нравится
Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Вже півроку львівське сміття завозять на Верблянське сміттєзвалище, що розташоване за 4 км від Буська. Вчора міський голова Ростислав Сліпець на районній сесії заявив перед депутати, що тверді побутові відходи зі Львова на територію Верблянського сміттєзвалище возитимуть до 1 січня 2017 року.

  «Але будемо брати сміття допоки нам дозволятиме сміттєзвалище, - каже господар міста Ростислав Сліпець. – Біля півторамільйона тонн сміття складає потужність нашого сміттєзвалище, на сьогодні воно заповнене на 25 тисяч тонн. Щодня приймає 40 тонн сміття. Ніяких загроз немає.З 2018 року по законодавству має бути на сміттєзвалище встановлена або переробка сміття, або сортувальна лінія. Однак це тільки ведуться розмови, що з 2017 року почати на нашому сміттєзвалищі будувати сортувальну лінію. Кошти на її будівництво дадуть інвестори».
 Депутат Буської районної ради Василь Кашуба дорікнув міському голові, що той не вміє дотримуватись обіцянок, бо вже неодноразово заявляв, що сміття припинять возити ще літом, потім заявляв, що до 1 вересня, натомість звучить нова дата.
   «Ви граєтесь з вогнем!, - дорікнув міському голові депутат Василь Кашуба. – Ви подумайте за наше майбутнє!»
  Нагадаємо, раніше журналісти Буського порталу з’ясували, що поблизу шлагбауму на сміттєзвалище зроблений несанкціонований об’їзд, яким, очевидно, користуються спритні ділки після завершення робочого дня працівників сміттєзвалища. Журнал обліку на сміттєзвалище проводиться з порушенням, а об’єм привезеного сміття не контролюється, бо не має згідно вимог Закону  встановлених автомобільних ваг для обліку кількості усіх видів відходів, що надходять на полігон побутових відходів. 
Роман МАТВІЮК, фото з архіву автора


Версія для друку
Інші публікації розділу Новини культури

Кількість переглядів - 0


Залишити коментар
Шановні читачі! Перед добавленням коментарів редакція газети та адміністрація порталу дуже просить вас не відображати будь-якої інформації, яка б порушувала Закон України "Про захист персональних даних". Якщо ви не згідні з текстом статті, маєте конкретні факти, які можете підтвердити - запрошуємо вас до редакції з своїм матеріалом. Коментарі, що не відповідатимуть вище вказаному Закону України, ми змушені або корегувати, або видаляти.
Просимо вас шанувати людей та їхній час!
Ваше ім’я: *
Ваша пошта:
Коментар: *

Введіть символи: *
Поновити

МИ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ :
Історія нашого краю  |  Новини економіки  |  Конкурси  |  Короткий огляд подій  |  Новини культури  |  Наші інтервю  |  Новини сільського господарства  |  Політика  |  Правоохоронні органи  |  Святкуємо разом  |  Про освіту  |  Листи до редакції  |  Духовне життя  |  Звернення до влади  |  Життєві історії  |  Цікаво знати  |  Спортивні новини  |  Погода в Буську  |  Переглянути попередні випуски  |  Партнери  |  АТО, військові справи
Мапа сайту Лінки Контакти
  