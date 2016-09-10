Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Львів'ян запрошують до Олеська на фестиваль меду Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



Завтра, у неділю, 21 серпня 2016 року на території музею-заповідника «Олеський замок» відбудеться фестиваль меду «Надбужанські медобори». Мета фестивалю – демонстрація, дегустація та продаж продуктів бджільництва кращими пасічниками району та області, вшанування професії пасічника та любителів меду посередництвом засобів мистецтва.

У фестивалі беруть участь пасічники Буського та сусідніх районів, гості з Польщі та Волині.

На фестивалі працюватиме мистецький майданчик з концертною програмою найпотужніших колективів Бущини та інших районів Львівщини.

У «Містечку майстрів» працюватимуть майстер-класи з витинанки, бісероплетіння, гончарства, писанкарства.

Цікавими будуть пізнавальні атракції: вікторини, загадки, виставки старожитніх речей, пов’язаних з бджолярством.

На виставці-продажі продуктів бджільництва ви зможете придбати мед, пилок, прополіс, пергу.

Смачною буде дегустація страв та напоїв із меду: млинців, медівників, медового квасу і тд.

Бджолярі зможуть придбати реманент для своєї пасіки.

Для бажаючих – екскурсії територією та залами Олеського замку.

Родзинка фестивалю – анімаційні бджілки (учасники хореографічного колективу «Плеяда» Красненського НД) а також «хенд-мейдівські» запрошення на фестиваль.

Учасники фестивалю, переможці вікторин отримають в дарунок медові призи.

Будемо раді Вашій участі у найсолодшому фестивалі року.

Початок фестивалю о 15.00 год.

Організатори фестивалю: Буська райдержадміністрація, Буська районна рада, пасічники Бущини.

Інформаційні спонсори: газета "Воля народу", Буський медіа портал, Буське радіо.

Російськомовну версію публікації ви можете прочитати тут

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