Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Завтра, у неділю, 21 серпня 2016 року на території музею-заповідника «Олеський замок» відбудеться фестиваль меду «Надбужанські медобори».
Мета фестивалю – демонстрація, дегустація та продаж продуктів бджільництва кращими пасічниками району та області, вшанування професії пасічника та любителів меду посередництвом засобів мистецтва.
У фестивалі беруть участь пасічники Буського та сусідніх районів, гості з Польщі та Волині.
На фестивалі працюватиме мистецький майданчик з концертною програмою найпотужніших колективів Бущини та інших районів Львівщини.
У «Містечку майстрів» працюватимуть майстер-класи з витинанки, бісероплетіння, гончарства, писанкарства.
Цікавими будуть пізнавальні атракції: вікторини, загадки, виставки старожитніх речей, пов’язаних з бджолярством.
На виставці-продажі продуктів бджільництва ви зможете придбати мед, пилок, прополіс, пергу.
Смачною буде дегустація страв та напоїв із меду: млинців, медівників, медового квасу і тд.
Бджолярі зможуть придбати реманент для своєї пасіки.
Для бажаючих – екскурсії територією та залами Олеського замку.
Родзинка фестивалю – анімаційні бджілки (учасники хореографічного колективу «Плеяда» Красненського НД) а також «хенд-мейдівські» запрошення на фестиваль.
Учасники фестивалю, переможці вікторин отримають в дарунок медові призи.
Будемо раді Вашій участі у найсолодшому фестивалі року.
Початок фестивалю о 15.00 год.
Організатори фестивалю: Буська райдержадміністрація, Буська районна рада, пасічники Бущини.
Інформаційні спонсори: газета "Воля народу", Буський медіа портал, Буське радіо.