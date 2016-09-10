Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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12 хлопців з Львівщини перебувають у полоні бойовиків
Про це вчора, 13 вересня, під час зустрічі громади Буського району з очільниками силових структур Львівщини повідомив голова Львівської ОДА Олег Синютка.
Голова Львівської ОДА та правоохоронці зустрілись із громадою Бущини
У вівторок, 13 вересня, відбулася зустріч громади Буського району із головою ОДА Олегом Синюткою та очільниками силових структур Львівщини. Із людьми, зокрема, спілкувались в.о. начальника Головного управління Національної поліції України у Львівській області Дмитро Загарія, в.о. начальника Управління СБУ у Львівській області Костянтин Мацера, прокурор Львівської області Юрій Квятківський. У роботі зібрання взяли участь голова Буської райдержадміністрації Петро Мороз, голова Буської районної ради Богдан Глова, міський голова Буська Ростислав Сліпець.


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Новини культури

Львів'ян запрошують до Олеська на фестиваль меду

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Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01

Завтра, у неділю, 21 серпня 2016 року на території музею-заповідника «Олеський замок» відбудеться фестиваль меду «Надбужанські медобори».

    Мета фестивалю – демонстрація, дегустація та продаж продуктів бджільництва кращими пасічниками району та області, вшанування професії пасічника та любителів меду посередництвом засобів мистецтва.
   У фестивалі беруть участь пасічники Буського та сусідніх районів, гості з Польщі та Волині.
   На фестивалі працюватиме мистецький майданчик з концертною програмою найпотужніших колективів Бущини та інших районів Львівщини.
  У «Містечку майстрів» працюватимуть майстер-класи з витинанки, бісероплетіння, гончарства, писанкарства.
  Цікавими будуть пізнавальні атракції: вікторини, загадки, виставки старожитніх речей, пов’язаних з бджолярством.
    На виставці-продажі продуктів бджільництва ви зможете придбати мед, пилок, прополіс, пергу.
  Смачною буде дегустація страв та напоїв із меду: млинців, медівників, медового квасу і тд.
  Бджолярі зможуть придбати реманент для своєї пасіки.
 Для бажаючих – екскурсії територією та залами Олеського замку.
  Родзинка фестивалю – анімаційні бджілки (учасники хореографічного колективу «Плеяда» Красненського НД) а також «хенд-мейдівські» запрошення на фестиваль.
  Учасники фестивалю, переможці вікторин отримають в дарунок медові призи.
   Будемо раді Вашій участі у найсолодшому фестивалі року.
 Початок фестивалю о 15.00 год.
  Організатори фестивалю: Буська райдержадміністрація, Буська районна рада, пасічники Бущини.
Інформаційні спонсори: газета "Воля народу", Буський медіа портал, Буське радіо.


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