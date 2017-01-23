Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Новини культури

Міський голова Львова: "Львів - це ще частина України?"

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Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01

Мер Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці про проблему сміття у місті:

"Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ. Всі полігони, на які ми тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають нам доступ.
Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації.
Наразі з пропозиціями допомоги я отримую дзвінки лише від мерів польських міст та міжнародних організацій.
А буква «Л» в словосполученні «ЛОДА» це точно «Львів»? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це ще частина України?", - йдеться на сторінці мера.


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Кількість переглядів - 232
Злий 2017-01-23 14:01:46
А коли ти, руда гнидо, відмовляв інвесторам сміттєспалювального заводу, бо хотів 30% відкату, то не думав, що Львів це Україна?
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