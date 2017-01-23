Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Мер Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці про проблему сміття у місті:
"Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ. Всі полігони, на які ми тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають нам доступ.
Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації.
Наразі з пропозиціями допомоги я отримую дзвінки лише від мерів польських міст та міжнародних організацій.
А буква «Л» в словосполученні «ЛОДА» це точно «Львів»? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це ще частина України?", - йдеться на сторінці мера.