Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури Міський голова Львова: "Львів - це ще частина України?" Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 01 від 2017-01-01



Мер Львова Андрій Садовий написав у Фейсбуці про проблему сміття у місті: "Тиждень ані Кабмін, ані обласна влада не можуть скликати на прохання міста комісії з надзвичайних ситуацій. При цьому, блокада Львова лише посилюється. На сьогодні 35% міських майданчиків перевантажені кількатижневим об’ємом ТПВ. Всі полігони, на які ми тимчасово возили ТПВ з міста, протягом кількох днів організовано закривають нам доступ.

Все, що ми просимо – це надати допомогу обласному центру для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації.

Наразі з пропозиціями допомоги я отримую дзвінки лише від мерів польських міст та міжнародних організацій.

А буква «Л» в словосполученні «ЛОДА» це точно «Львів»? А на картах, які висять в Кабміні, Львів це ще частина України?", - йдеться на сторінці мера.

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Кількість переглядів - 232 Злий 2017-01-23 14:01:46

А коли ти, руда гнидо, відмовляв інвесторам сміттєспалювального заводу, бо хотів 30% відкату, то не думав, що Львів це Україна?

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