Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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Чи можна на Львівщині прожити один місяць зовсім не створюючи сміття?
Український еко-блогер Маріанна Бойко поділилася висновками першого місяця, відколи її сім’я почала жити в стилі «zero waste» або «нуль відходів».
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Новини культури

Чи можна на Львівщині прожити один місяць зовсім не створюючи сміття?

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Український еко-блогер Маріанна Бойко поділилася висновками першого місяця, відколи її сім’я почала жити в стилі «zero waste» або «нуль відходів».


«Проект «Zero Waste Ukraine» – продовження мого дворічного експерименту «104 дні без поліетилену». Відмова від поліетиленових пакетів переросла в проект, в якому не можна викидати сміття, а краще не генерувати сміття взагалі», – пише Маріанна.
Вже місяць еко-блогер не викидає навіть найменшої дрібнички до сміттєвих баків. 
Не створювати сміття їй вдалося в п’ять етапів.

Етап перший: думати, що купуєш та приносиш до дому.

Купуючи продукт, Маріанна радить звертати увагу на його упаковку. Наприклад, купувати молоко не в пакетах, які не приймають на утилізацію, а в скляних пляшках. Ще один важливий нюанс – звертати увагу на те, у що ви складаєте свої покупки. 
 

Етап другий: розділяй.

Всі тверді побутові відходи (ТПБ) сортуються на дві категорії – органічні й неорганічні. Звичайне відро для сміття Маріанна пристосувала для компосту, де накопичуються харчові відходи. Щодо неорганічних відходів, то вони поділяються на такі, що можна утилізувати, і такі, що утилізації не підлягають (прозоре пакування, непрозорі білі, жовті та чорні пластикові пляшки та білі стакани від йогуртів).

Етап третій: здавай та закопуй.

Якщо органічні відходи йдуть в компост, то неорганічні можна здавати і отримувати за це гроші. 
Відро з компостом Маріанна закопує надворі, а відсортовану не органіку здає у спеціальних пунктах.

Етап четвертий: нікому непотрібна неорганіка.

Відходи, що не приймають і не переробляють Маріанна просто накопичує на балконі. 

Етап п’ятий, головний: насолоджуйся!
Еко-блогер радить щодня насолоджуватися своїми еко-звичками, адже вони змінюють життя Землі.
За місяць експерименту в Маріанни зібралася неорганіка, яку не приймають у пунктах вторсировини. Її вага – 550 грамів. Для порівняння: звичайна сім’я в середньому збирає щодня 2 кг сміття, тобто 60 кілограмів за 30 днів. 
За матеріалами сайту http://ecotown.com.ua/


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