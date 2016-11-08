Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Буковині молдовани засуджують заяву кандидата в президенти Молдови, що «Крим належить Росії»
«Ми засуджуємо заяву кандидата в президенти республіки Молдова Ігоря Додона, що Крим належить Росії», – заявив в ексклюзивному коментарі нашому порталу Голова міжрайонного товариства молдавської культури Юрій Стаднійчук.
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Новини культури

На Буковині молдовани засуджують заяву кандидата в президенти Молдови, що «Крим належить Росії»

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

«Ми засуджуємо заяву кандидата в президенти республіки Молдова Ігоря Додона, що Крим належить Росії», – заявив в ексклюзивному коментарі нашому порталу Голова міжрайонного товариства молдавської культури Юрій Стаднійчук.

  Молдовани Буковини не беруть участі у виборах Президента в Молдові, але пильно стежать за перебігом цих виборів. Жодної агітації ми не проводимо, бо ми – громадяни України. Які будуть результати виборів – такі ми і сприймемо. Ми – патріоти України, багато наших хлопців воює на фронті. Нас болить душа за те, що кандидат в президенти Ігор Додон заявив, що Крим належить Росії», – зазначив Юрій Стаднійчук.
Він також повідомив, що минулого тижня на Буковині перебував Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Роман Болбочан. 
 "Я мав зустріч з Послом, під час якої Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Роман Болбочан запевнив мене, що хто б не став президентом Молдови – курс на підтримання добросусідських стосунків з Україною, її територіальну цілісність буде збережено», – розповів Голова міжрайонного товариства молдавської культури Юрій Стаднійчук.

  Як відомо, 30 жовтня 2016 року у Молдові відбувся перший тур президентських виборів. Згідно офіційних даних Центрвиборчкому Молдови, Голова Партії соціалістів Ігор Додон і керівник партії «Дія і солідарність», екс-міністр освіти, єдиний кандидат від правих сил Майя Санду вийшли до другого туру президентських виборів у Молдові. Попри очікування, проросійський кандидат Додон не зміг перемогти у першому турі. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться 13 листопада 2016 року.

Галина Єреміца, журналістка Громадські новини. Буковина.


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