Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01





Цієї неділі, 23 жовтня, художня самодіяльність села Кути завітала до приватного музею родини Грушицьких «Народна скарбничка».

Організувала цікаву екскурсію директор народного дому с.Кути Людмила Дендюк.

Діти з великою цікавістю слухали про старовинну вишивку і старовинні ікони, їх походження і значення. Також учнів приваблювали експонати з побуту наших предків: терлиця, магільниця, прядильний верстат та інше, яке знаходилось в старовинній світлиці першої музейної кімнати.

У другій музейній кімнаті, де розміщена колекція вишиванок і власних робіт директора музею Ганни Грушицької, діти залюбки фотографувались біля манекенів.

Кутівські активісти не тільки прийшли на екскурсію, а представили свою невеличку концертну програму. Господиня їх пригостила чаєм з пампушками. Разом з дітьми і був присутній перший заступник голови Буської РДА Олег Ільків.