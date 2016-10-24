Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Бущині дітлахи відвідали музей родини Грушицьких
Цієї неділі, 23 жовтня, художня самодіяльність села Кути завітала до приватного музею родини Грушицьких «Народна скарбничка».
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Новини культури

На Бущині дітлахи відвідали музей родини Грушицьких

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Стаття з випуску № 10 від 2016-10-01

Цієї неділі, 23 жовтня, художня самодіяльність села Кути завітала до приватного музею родини Грушицьких «Народна скарбничка».

  Організувала цікаву екскурсію директор народного дому с.Кути Людмила Дендюк.
  Діти з великою цікавістю слухали про старовинну вишивку і старовинні ікони, їх походження і значення. Також учнів приваблювали експонати з побуту наших предків: терлиця, магільниця, прядильний верстат та інше, яке знаходилось в старовинній світлиці першої музейної кімнати.

   У другій музейній кімнаті, де розміщена колекція вишиванок і власних робіт директора музею Ганни Грушицької, діти залюбки фотографувались біля манекенів.
  Кутівські активісти не тільки прийшли на екскурсію, а представили свою невеличку концертну програму. Господиня їх пригостила чаєм з пампушками. Разом з дітьми і був присутній перший заступник голови Буської РДА  Олег Ільків.


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