Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 12 від 2016-12-01





Нема у дітей радісного та очікуваного свята в календарі, ніж свято Миколая Чудотворця, який приносить бажані подарунки і сповнює заповітні мрії. Святий Миколай за традицією відвідує кожну родину і в першу чергу ті, де дітки його найбільше чекають та не розпещені дорогими батьківським дарами.

Цьогоріч для вихованців дитячого будинку «Добре серце» Миколай був особливо щедрим, може тому, що дітки дуже ретельно готувалися до його приходу: намагалися бути чемними, відвідувати уроки в школі, заздалегідь писали листи до Чудотворця з своїми індивідуальними бажаннями.

Дуже багато помічників Миколая в особі благодійників зі всієї України прагнули в силу своїх можливостей виконати побажання і мрії кожного з вихованців.

До речі подарунки від Миколая почали радувати дітей ще за кілька днів до свята. Але справжній зорепад подарунків і чудес від Миколая відбувся у саме свято 19 грудня.

До вихованців «Доброго серця» завітали з щедрими дарунками помічники Миколая – благодійники і меценати, як давні знайомі так і зовсім нові. Всі вихованці «Доброго серця» найменшому з яких лише 3,5 рочки підготували під керівництвом вихователя Стадник Мар’яни Романівни справжнє казкове театралізоване дійство з піснями, колядками та віршиками.

На свято з пакунками подарунків завітали поважні гості: голова г/о «Свербивус» Володимир Сайкевич, представник «Баркому» Ірина Ковальчук, група школярів та педагогів з Львівської ЗОШ № 98, голова Буської РДА та районної ради Петро Мороз та Богдан Глова, начальник відділу освіти Богдан Глуховецький, керівник служби у справах дітей Наталія Бучко і ще багато благодійників, особливо з молодих людей, які навіть не бажали називати себе, але виявили бажання допомагати «Доброму серцю» і в майбутньому.

Участь у святі взяли і вихованці двох Буських будинків сімейного типу під керівництвом Горошко Жанни та Севрук Наталії.

Апофеозом свята стала поява на заклик дітей святого Миколая (якого направила у заклад заввідділом культури Людмила Ціхоцька).

Миколай разом з ангеликами роздавав усім дітям подарунки і звернувся до них з мудрими побажання та християнськими повчаннями.

Завершилось свято виконанням різдвяної колядки «Нова радість стала», а діти ще довго приймали подарунки від Миколая і дружно хором дякували йому за таку щедрість.

З нагоди свята Миколая і наступаючих Різдвяно-Новорічних свят вихованці та працівники Буського РДБ «Добре серце» низько вклоняючись подякували всім нашим благодійникам меценатам, друзям за їх щиру безкорисливу допомогу, підтримку і розуміння: керівництву і власникам фірми «Барком», г/о «Свербивус», компанії «Теплосвіт», байкерському клубу м.Львова, факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. Івана Франка, Французькому благодійному фонду, Швейцарському Ротарі клубу, отцю Володимиру з церкви Введення на Сихові, отцю Роману з Центру опіки сиріт, Олександру Тіщенку, податковій поліції м.Львова, г/о «Турбота в дії», депутату обласної ради Петру Жукровському, благодійникам з м.Добротвора, та всім помічникам святого Миколая, які долучилися до благодійної справи.