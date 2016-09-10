Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Новини Буська » Новини культури Новини культури На Львівщині відкрили виставку вишиваних ікон Нравится Твитнуть Стаття з випуску № 8 від 2016-08-01



В рамках відзначення 25-річниці Незалежності України в приміщенні Олеської бібліотеки відкрили виставку вишиваних ікон. Авторами мистецьких робіт стали –Надія Грицина, Оксана Козлик, Оля Яворська, Мирослава Курилко, Наталія Красій та Тетяна Сухоставська. Роботи вражають колористикою, сюжетом, майстерністю виконання. У бібліотечній залі вони створюють настрій духовної благодаті, спокою. Над створенням виставки вишитих ікон завдячують бібліотекарю першої категорії бібліофілії смт. Олесько Марії Карпій та директору Циківського Народного Дому Ірині Нестер.

Виставку відвідали працівники відділу культури та туризму Буської РДА.

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