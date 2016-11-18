Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

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На Львівщині вшанували пам'ять Назарія Яремчука
Цієї неділі, 20 листопада, на сцені Буського РНД відбувся ювілейний вечір пам’яті на честь 65-річчя народного артиста України Назарія Яремчука «Я любив Вас усіх та найбільше любив Україну».
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Новини культури

На Львівщині вшанували пам'ять Назарія Яремчука

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Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01

Цієї неділі, 20 листопада, на сцені Буського РНД відбувся ювілейний вечір пам’яті на честь 65-річчя народного артиста України Назарія Яремчука «Я любив Вас усіх та найбільше любив Україну». 

  Це була своєрідна постановка концертної програми, присвячена творчому етапу в його житті, яка потребувала відповідних пісень. Всі учасники  виконували пісні Назарія Яремчука і він був поруч з глядачами, співав разом (на відеозаписах) з виконавцями, нашими талановитими надбужанцями. Це було зворушливо, до глибини душі сумно і гордо за те, що Україна має таких талановитих патріотів, один з яких Назарій Яремчук. Нажаль, немає його  більше серед нас, згасла зоря, але ніколи не згасне його дивна музика і його пісня. 
  В глядацькому залі зібралось чимало шанувальників Назарія Яремчука. На закінчення концертної програми, коли всі учасники виконали пісню «Родина» разом із Н.Яремчуком з його останнім записом на сцену вийшов перший заступник голови Буської райдержадміністрації Олег Ільків, який подякував організаторам  і учасникам заходу і сказав дуже доречні слова: «Назарій Яремчук –  Герой свого часу, бо він прославляв  українську пісню, яку в той час нелегко було пропагувати, вболівав за долю України. А сьогодні на Сході гинуть наші патріоти захищаючи нашу рідну землю. З такою нацією Україна непереможна».

  Пісні Яремчука виконували кращі талановиті місцеві виконавці:  Стефанія Панкевич, Олеся Середа, Софія  Степаник з хореографічним колективом «Еврика», Анастасія Мороз та Юлія  Павлик,  Анастасія Пюрко,  Ганна і Мар’яна Грушицькі,  вокальні  гурти: «Там де ми є» (Іван  Красіцький та Віталій Сковрінок), «Лео Гранд» (Сергій Кравець, Степан Збір, Андрій Мищишин). 
   Вела концертну програму Марія Камінська, яка так душевно доносила до сердець глядачів кожну фразу з творчого життя незабутнього Назарія Яремчука. Організаторами ювілейного вечора виступила Буська РДА, Буська райрада, Буський РНД.


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