Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 9 від 2016-09-01





9 вересня минула 9 річниця від дня смерті генерал-хорунжого Василя Кука, котрий очолив УПА після загибелі Романа Шухевича. У селищі Красне, де поховано Василя Кука згідно з його заповітом, у неділю 11 вересня на його могилі відбулась панахида та віче-реквієм. Представники обласної влади, гості з різних міст України, керівництво району, сивочолі ветерани та громадськість також долучились до вшанування світлої пам’яті нашого славного земляка.

Генерал-хорунжий відійшов у вічність на 95-році життя. Бойові побратими та рідні, громадські діячі, дослідники історії УПА, земляки прибули до могили останнього головного командира повстанців, щоб вшанувати людину – символ українськості, а також взяти участь у панахиді, що відбулась у церквах селища та на поминальному вічі, які провели всечесні отці. Ведучою заходу була Любов Огороднік.

На вшанування річниці завітав голова Львівської ОДА Олег Ситютка, який у вступному слові до громади зазначив, що Василь Кук доклав немало зусиль, аби Україна стала незалежною. Він жив національною ідеєю і все робив для того, аби була досягнута основна її мета – самостійність України. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх полеглих. Ветерани повстанської армії, керівництво області та району, представники громадськості покласти квіти до могили Василя Кука.

З промовами до учасників віче звернулися голова Спілки Офіцерів України Євген Лупаков, голова Білоцерківського Братства ОУН-УПА Анатолій Ткач, пластун Станиці Красне Олексій Воробйов, голова районної організації Братства ветеранів ОУН-УПА Мар’ян Длугош, голова Буської районної ради Богдан Глова та селищний голова Красного Микола Чучман.

На цьому заході всі згадали добрим словом Василя Кука, говорили про його заслуги перед народом.

Мешканці Красного кажуть, що Василь Кук завжди пам'ятав про односельців. Він доволі часто відвідував селище, а за тиждень до смерті зробив подарунок місцевій школі – енциклопедію українознавства, яку видали за кордоном у 60-х роках минулого століття.

Завершився захід спільним виконанням Гімну України.

Опісля учасники вшанувань мали можливість завітати на екскурсію до історико-краєзнавчого музею, яку проводив історик Ярослав Стецишин. Він ознайомив присутніх з експозиціями, присвяченими звитяжній боротьбі УПА та Василю Куку.

Роман МАТВІЮК, фото автора