Новини Буська та Львова - Буський медіа портал

Стаття з випуску № 11 від 2016-11-01





29 листопада відзначаємо 20 років з дня смерті видатної художниці - землячки Софії Караффи - Корбут. Народилася вона у Львові, а дитячі роки провела у селі Куткір. Тут на цвинтарі знайшла і місце останнього спочинку. 23 липня 2000 року на її могилі врочисто було освячено пам'ятну скульптуру, виконану Іваном Микитюком із Львівської академії мистецтв. Мешканці Куткора шанують світлу пам'ять мисткині. На її честь названо одну з вулиць села, а на місцевій школі встановлено пам’ятну дошку. В приміщенні сільської бібліотеки незабаром планується відкриття кімнати - музею Софії Караффи - Корбут. Уже сьогодні стіни музейної кімнати прикрашає чимало графічних робіт Софії Караффи – Корбут, подаровані розпорядником її творчої спадщини Василем Вальком. Софія Петрівна віддала українській книзі 43 роки кропіткої праці, створивши унікальні мистецькі роботи, та ще за життя стала класиком художнього оформлення. Вона проілюструвала 60 книг українських авторів, з них 24 - книги для дітей.

З особливою любов’ю на ілюстраціях книг Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Гната Хоткевича, Марійки Підгірянки, Павла Грабовського, Дніпрової Чайки, Степана Васильченка, Володимира Лучука, Оксани Іваненко, Марії Пригари, Андрія Волощака, Василя Колодія, які ілюструвала художниця, зображені діти. Софія не мала власної сім’ї та дітей, хоча дуже мріяла про них: «Я б хотіла мати з п’ятеро дітей, щоби вони рядком сиділи за столом, і я їх годувала». На книжках, проілюстрованих художницею, зросло не одне покоління читачів.

У неділю, 27 листопада, у Куткірській церкві Преображення Господнього відбулася поминальна панахида з участю парафіян та покладання квітів на могилу С.Караффи – Корбут. У сільській бібліотеці цього дня пройшла мистецька година «С.Караффа – Корбут – ілюстраторка творів для дітей», яку організувала бібліотекар Наталія Худзяк. Діти уважно слухали розповідь про життя і творчість відомої землячки, а також пробували свої сили у художній майстерності.

/інф. Н.Худзяк, бібліотекар Куткірської сільської бібліотеки/.